Die neue Game of Thrones-Serie korrigiert endlich einen Fehler, der Fans schon immer genervt hat

Gestern kam der Trailer zu House of the Dragon. Die letzten Bilder der Vorschau machen deutlich, dass sich das Game of Thrones-Spin-off in einem Punkt deutlich mehr an die Buchvorlage hält.

Zwei Jahre nach dem Game of Thrones-Finale kündigt sich die nächste große Serie aus Westeros an. Mit House of the Dragon erwartet uns 2022 das erste Spin-off des Fantasy-Phänomens, das auf George R.R. Martins gleichnamige Romanreihe zurückgeht. Vor wenigen Stunden wurde ein vielversprechender Einblick in die neue Game of Thrones-Serie veröffentlicht.

Der Trailer zu House of the Dragon stellt uns die wichtigsten Figuren des Spin-offs vor und verrät, dass die Geschichte 200 Jahre vor den Ereignissen der Mutterserie angesiedelt ist. Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich das mächtige Haus Targaryen, dem auch Emilia Clarkes Drachenmutter Daenerys in Game of Thrones angehört.

House of the Dragon bügelt Game of Thrones-Fehler aus

Besonders in Detail aus dem House of the Dragon-Trailer entzückt: Der Eisernen Thron, von dem aus die Sieben Königreiche von Westeros regiert werden, entspricht deutlich mehr seinem Vorbild in der Buchvorlage.

© HBO Der Eiserne Thron in House of the Dragon

Bei Martin wird der Thron von unzähligen Schwestern geziert und gleicht einem Ungetüm. Die acht Staffeln von Game of Thrones warten allerdings nur mit einer sehr abgespeckte Version davon auf. Der Thron sieht zwar eindrucksvoll aus, jedoch keineswegs so furchteinflößend, wie er ausgehend von Martins Beschreibungen aussehen könnte.

© HBO Der Eiserne Thron in House of the Dragon

Die Version des Eisernen Throns, die wir nun im Trailer zu House of the Dragon zu Gesicht bekommen, wird umringt von einem Schwertermeer. Wie tödliche Stacheln ragen sie aus dem Boden. Nachdem die 8. Staffel gespalten von den Fans aufgenommen wurden, scheint HBO beim Spin-off wieder mehr Bezüge zu Martins Ideen herzustellen.

House of the Dragon startet in den USA voraussichtlich im Frühling 2022 auf HBO. Wann und wie die Serie nach Deutschland kommt, ist unklar. Bisher waren alle Game of Thrones-Staffeln hierzulande bei Sky zu sehen.

Game of Thrones-Podcast: Wie gut wird House of the Dragon?

Game of Thrones war ein Serienphänomen. Doch lässt sich dieser Erfolg wiederholen? Die Prequel-Serie House of the Dragon wird es versuchen. In unserem Podcast Streamgestöber schauen wir uns das Projekt genauer an.

Wir diskutieren über die Herausforderungen, die House of the Dragon nach dem Game of Thrones-Finale meistern muss. Die Grundidee des Spin-offs klingt sehr vielversprechend. Doch es gibt auch einige Fallen, in die die Serien treten kann.

