Die offiziell dümmste Netflix-Serie des Jahres ist Inside Man: "Ich will meinen Fernseher bewerfen"

Inside Man ist über die letzten Wochen zum Netflix-Hit avanciert. Im Internet spotten dennoch hunderte von Fans über die Dummheit der Serie.

Netflix-Hit Inside Man: Fans können die Dummheit kaum glauben

Inside Man hält sich seit mehreren Wochen in den Netflix-Charts. Millionen von Fans haben die Thriller-Serie mit Stanley Tucci und David Tennant gebannt geschaut. Und sich jetzt offenbar einig wie lange nicht.

So stellt es sich zumindest bei einem Blick auf Twitter dar. "So dumm, es ist zum Totlachen", heißt es dort etwa. "Voller schrecklicher Dialoge und Figuren, die dumme Entscheidungen treffen", schreibt ein weiterer Fan. "Inside Man ist absolut lächerlich. Ich will meinen Fernseher bewerfen, aber ich muss weiterschauen", offenbart ein dritter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Kritik an der angeblichen Idiotie der Serie ist so einhellig, dass man ihr fast ein offizielles Gütesiegel als dümmste Geschichte des Jahres aufdrücken könnte. Aber wie passen die Lust an der Spannung und die Abneigung gegen den Inhalt zusammen? Ganz offenbar zielt ein Großteil des ganzen Frusts auf die Entscheidungen des Vikars (Tennant) ab, den ein:e Zuschauer:in als "die dümmste Person in der dümmsten Serie" bezeichnet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann kommt Staffel 2 von Inside Man zu Netflix?

Ob Fans trotz negativer Reaktionen zum Schauen einer zweiten Staffeln bereit wären, ist schwer abzuschätzen. Raum für eine Fortsetzung lässt das Staffel 1-Finale auf jeden Fall. Bisher sind allerdings keine weiteren Folgen des Netflix-Hits geplant.

Die 20 besten Serienstarts im November: 1899, Wednesday und Teletubby-Horror

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im November bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Fantasy-Highlights wie Wednesday und Willow sowie 1899, die mit Spannung erwartete neue Rätsel-Serie des Dark-Teams.

Was haltet ihr von Inside Man?