Netflix-Hit Inside Man bereitet mit überraschender Abspannszene schon Staffel 2 vor – aber es gibt eine schlechte Nachricht

Die Thriller-Serie Inside Man mit Stanley Tucci und David Tennant streamt seit kurzem auf Netflix. Eine überraschende Abspannszene bereitet schon Staffel 2 vor.

Seit dem 31. Oktober streamt bei Netflix die neue Serie von Sherlock-Schöpfer Steven Moffat. In Inside Man lernen wir Stanley Tucci als Todestrakt-Sherlock kennen, der aus seiner Zelle in den USA in das Schicksal einer unter einem englischen Pfarrhaus eingesperrten Frau verwickelt wird.

Mit gerade einmal vier Folgen beschert Inside Man einen kurzweiligen Binge voller grausamer Wendungen und Spannung. Auch wenn das Psychospiel mit Pfarrer Harry Watling (David Tennant) am Ende abgeschlossen ist, stellt eine Post-Credit-Szene überraschend die Weichen für eine 2. Staffel.

Inside Man-Abspannszene: Ein neuer Fall für Stanley Tuccis Todestrakt-Sherlock

Die erste Staffel von Inside Man schürt ein abgedrehtes wie schockierendes Gesamtpaket und führt alle Handlungsfäden im eskalierenden Finale zusammen. Am Ende kann die Mathe-Nachhilfelehrerin Janice (Dolly Wells) aus den Fängen des Psycho-Pastors Harry befreit werden, der schließlich hinter Gittern landet. Die Serie scheint abgeschlossen. Dann folgt aber eine Abspannszene, die eine Hintertür für Staffel 2 öffnet.

© Netflix Stanley Tucci in Inside Man

In der Post-Credit-Szene besucht Janice den manipulativen Ex-Kriminologen und Ehefrauenmörder Jefferson Grieff (Stanley Tucci) im Gefängnis, aus seiner Zelle heraus scheinbar unlösbare Fälle löst. Allerdings nicht, um sich für ihre Befreiung zu bedanken. Sie will, dass der "Death Row Detective" ihr dabei hilft, ihren scheinbar totgeglaubten Ehemann aufzuspüren und zu töten. Viel Zeit bleibt nicht für diesen neuen Fall, denn in einer Wochen soll Grieff bereits hingerichtet werden.

Aber warum akzeptiert er diesen Auftrag überhaupt, wenn er doch scheinbar keinen moralischen Wert besitzt und somit nicht den zuvor aufgestellten Kriterien entspricht? Es gibt also genug Potenzial für eine packende und mörderische 2. Staffel. Die könnte auch endlich Antworten liefern, warum Grieff seine Ehefrau tatsächlich umbrachte – und wo sich ihr abgetrennter Kopf versteckt.

Inside Man Staffel 2 ist nicht geplant – aber auch nicht ausgeschlossen

Auch wenn das Ende der Thriller-Serie eine 2. Staffel anteast, ist eine Fortsetzung aktuell nicht in Planung, wie Inside Man-Schöpfer Steven Moffat, der für seine Arbeit an Serien wie Doctor Who, Sherlock und zuletzt The Time Traveler's Wife bekannt ist, im Interview mit Radio Times verrät:

Die Geschichte ist nach vier Episoden beendet. Danach ist sie fertig. Ob ich mir ein Spin-Off oder eine Fortsetzung vorstellen könnte? Das weiß ich im Moment noch nicht.

Auf jeden Fall hält sich Moffat mit der Post-Credit-Szene eine Option für Staffel 2 offen. Ob Inside Man mit neuen Folgen weitergeht, hängt nun vom Erfolg der Serie ab. Fans dürfen als gespannt auf eine Entscheidung von Netflix und der BBC warten, die gemeinsam hinter der Serie stecken.

Nach Inside Man bei Netflix: Die 20 besten Serienstarts im November

Ihr seid bereits durch mit Inside Man und braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im November bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Fantasy-Highlights wie Wednesday und Willow sowie 1899, die mit Spannung erwartete neue Rätsel-Serie des Dark-Teams.

Wie hat euch Inside Man gefallen?