Die perfekte Lauflänge eines Films steht fest – und keiner der erfolgreichsten Blockbuster hat sie

Eine US-Studie hat die perfekte Filmlänge ermittelt. Dem Ergebnis zufolge sind Blockbuster wie Avatar 2, Barbie oder Avengers: Endgame viel länger als notwendig.

2030 wird ein Blockbuster durchschnittlich acht Stunden dauern. So wirkt es jedenfalls, wenn man sich die Entwicklung in der Lauflänge von Kinofilmen ansieht: Avatar 2: The Way of Water geht drei Stunden und 12 Minuten, Dune: Part Two liegt bei zwei Stunden und 46 Minuten. Martin Scorsese verlangte Zuschauer:innen mit Killers of the Flower Moon fast dreieinhalb Stunden Sitzfleisch ab. Viel zu lang, wie jetzt US-Forscher:innen herausgefunden haben wollen.

US-Forscher:innen haben die perfekte Filmlänge ermittelt: Was bedeutet das?

Wie der Guardian berichtet, hat eine US-Studie im April dieses Jahres 2000 Teilnehmer:innen nach ihrer bevorzugten Filmlänge befragt. Dabei kam heraus: 92 Minuten ist für den Großteil die perfekte Laufzeit. 15 Prozent fühlen sich mit über 120 Minuten wohl, nur zwei Prozent mit mehr als 150 Minuten.

Disney Hätte James Cameron Avatar 2 um die Hälfte kürzen sollen?

Mit Blick auf aktuelle Kino-Blockbuster ist das Ergebnis skurril. Der Guardian-Analyse zufolge sind neun von zehn der erfolgreichsten Filme aller Zeiten mehr als 120 Minuten lang, einige dauern über drei Stunden. Woran liegt das?

Wie Variety vermutet, tragen Effekte und Streaming zur Länge der Kinofilme bei. Angeblich locken beeindruckende Spezialeffekte besonders viele Zuschauer:innen in die Kinos und beanspruchen Zeit für aufwendige Szenen. Die Streaming-Konkurrenz ist darüber hinaus nicht an Vorführzeiten gebunden und kann Filmschaffenden daher mehr Spielraum bei der Filmlänge einräumen. Aber sind solche Prozesse mit Blick auf das Ergebnis der Studie überhaupt notwendig?

Ob der Zusammenhang zwischen Erfolg und Länge eines Blockbusters auf Kausalität oder Korrelation basiert, kann niemand zweifelsfrei klären. Liebt das Publikum Filme, die lang sind? Offensichtlich. Aber liebt es sie auch, weil sie lang sind? Die Studie suggeriert: nein. Die Mehrheit hätte Avatar 2 oder Dune 2 oder Avengers 4: Endgame lieber in anderthalb Stunden auf sich wirken lassen. Ob sie dann immer noch dieselbe Wirkung hätten, ist eine andere Frage.

