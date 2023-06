Die Post-Credit-Szene in The Flash einfach erklärt: Warum ihr euch den Abspann sparen könnt

Auch in The Flash gibt es wie gewohnt eine kurze Szene im Abspann. Die fällt aber so unspektakulär aus, dass wir sie euch erklären, damit ihr sie gar nicht schauen müsst.

Als DC-Highlight ist The Flash vollgepackt mit überraschenden Cameo-Auftritten bis zum Schluss. Wie gewohnt wartet der Superhelden-Blockbuster aber auch im Abspann mit einer zusätzlichen Szene für geduldige Sitzenbleiber auf. Wir erklären euch die Post-Credit-Szene von The Flash, die sehr unspektakulär ausgefallen ist. Das passiert in der überflüssigen Abspann-Szene aus The Flash Die Post-Credit-Szene des DC-Films zeigt Barry (Ezra Miller) und Arthur Curry aka Aquaman (Jason Momoa), die zusammen aus einer Bar stolpern. Während Arthur schon stark betrunken ist, erklärt Barry ihm das Multiversum und die verschiedenen Helden-Versionen, die ihm begegnet sind. Zum Weiterlesen: DC-Spektakel The Flash: Taucht Henry Cavill als Superman auf?

Arthur fragt, ob es auch andere Versionen von ihm gibt. Barry versichert ihm, dass er in jeder Parallelwelt derselbe Typ sei. Dann stolpert Aquaman in eine Pfütze und verlangt von Barry, dass dieser mehr Bier besorgen soll. Als Bezahlung gibt er ihm seinen Ring aus Atlantis. Barry läuft los und die Abspann-Szene von The Flash ist vorbei. Mehr als eine humorvoll gemeinte Erinnerung, dass Aquaman 2 auch noch kommt, gibt es hier nicht zu sehen. So geht es nach The Flash mit DC weiter Nach The Flash starten 2023 noch zwei weitere DC-Filme im Kino. Am 17. August kommt Blue Beetle, der so etwas wie der Spider-Man von DC ist. Am 21. Dezember startet dann Aquaman: Lost Kingdom mit Jason Momoa. DC-Highlight jetzt sichern: The Batman mit Robert Pattinson fürs Heimkino * Anschließend bekommt das DC-Universum einen kompletten Neustart von James Gunn und Peter Safran. Dazu zählt unter anderem ein neuer Superman-Film ohne Henry Cavill, den Gunn persönlich schreibt und inszeniert. *Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.