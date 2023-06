DC-Spektakel The Flash: Taucht Henry Cavill als Superman auf?

Der neue Superhelden-Blockbuster The Flash ist ein Höhepunkt für DC-Fans. Wir erklären euch, ob Henry Cavill als Superman im Film vorkommt.

Für DC ist The Flash das, was Spider-Man: No Way Home für Marvel war. Fans der Superheldenfilm-Schmiede dürfen sich in dem Blockbuster über viele überraschende und begeisternde Auftritte von bekannten Charakteren aus allen möglichen Universen freuen.

Viele fragen sich natürlich auch, ob Superman-Star Henry Cavill nochmal auftaucht, nachdem seine DC-Zukunft nach der gefeierten Black Adam-Rückkehr endgültig abgesagt wurde. Wir erklären euch die Antwort auf die Frage, ob Cavill in The Flash vorkommt. Es folgen natürlich Spoiler, falls ihr euch überraschen lassen wollt!

Henry Cavills Superman taucht in The Flash auf, aber es gibt einen Haken

Die kurze, aber komplizierte Antwort ist: jein. Es gibt zwei kleine Superman-Szenen in The Flash, eine mit und eine ohne Henry Cavill. Die erste Sequenz ist eine Live-Übertragung im Fernsehen, bei der Superman bei einem Vulkanausbruch hilft. Die kurzen TV-Szenen zeigen den Man of Steel jedoch nur von hinten. Henry Cavill stand dafür also nicht vor der Kamera. Stattdessen wurde eindeutig ein Double verwendet.

Die zweite Cavill-Superman-Szene in The Flash taucht auf, als Barry (Ezra Miller) durch seine extreme Geschwindigkeit in der Zeit zurückreist. Dadurch erscheinen viele Momente aus der DC-Vergangenheit um ihn herum. Eine davon zeigt Superman für wenige Sekunden in einem Justice League-Moment. Dafür wird das Material aus Zack Snyders Film wiederverwendet.

Das bedeutet, dass es streng genommen zwei Szenen in The Flash mit Cavills Superman gibt. Für beide Momente wurde jedoch kein neues Material mit dem Star gefilmt.

Wie geht es mit Superman im DC-Filmuniversum weiter?

Nach der Vorstellung des neuen DC-Plans von James Gunn und Peter Safran steht fest, dass Gunn selbst einen Superman-Film inszenieren wird. In Superman: Legacy bekommen wir einen neuen Man of Steel zu sehen. Der Star für die Hauptrolle wird gerade noch gesucht.

