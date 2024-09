Die Ringe der Macht erklärt: Sollten Galadriel und Co. die drei Elbenringe verwenden oder sind sie böse?

Die 2. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht lässt die Elben um die Frage streiten, ob sie die drei neuen Zauberringe guten Gewissens verwenden dürfen. Was sagte Autor J.R.R. Tolkien dazu?

Die 1. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht endete mit dem Schmieden der drei Elbenringe, die Leser:innen von J.R.R. Tolkiens Legendarium aus dem berühmten Ringgedicht kennen. Dieses spricht poetisch von folgender Aufteilung der 20 Ringe der Macht:

3 Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht

7 den Zwergenherrschern in Hallen aus Stein

9 den Sterblichen ewig dem Tode verfallen

1 dem Dunklen Herrn auf dunklem Thron

Daraus ergibt sich in der 2. Staffel der Amazon-Serie unter Umständen ein profundes Problem, denn wenn Sauron die Ringe für seinen finsteren Plan, sie alle zu knechten und ins Dunkel zu treiben, verwenden will ... sollten die Elben sie dann überhaupt einsetzen?

Was J.R.R. Tolkiens Schriften uns über die drei Elbenringe der Macht verraten kann

Zu Beginn der 2. Staffel von Die Ringe der Macht sprechen sich Galadriel (Morfydd Clark), Elbenkönig Gil-galad (Benjamin Walker) und schließlich auch Schiffsbauer Círdan (Ben Daniels) für die Verwendung der drei Zauberartefakte aus und werden zu Ringträgern. Nur Elrond (Robert Aramayo) traut der unheimlichen Macht der Ringe nicht über den Weg. Unter anderem, weil Halbrand/Sauron (Charlie Vickers) dem Schmied Celebrimbor (Charles Edwards) bei der Herstellung behilflich war.

In J.R.R. Tolkiens Kapitel Von den Ringen der Macht und dem Dritten Zeitalter aus dem Silmarillion * erfahren wir, dass die drei Elbenringe in der Original-Mythologie eigentlich als letztes (nach den Ringen für Menschen und Zwergen) und nicht als erstes geschmiedet werden. Und zwar komplett ohne Beisein von Sauron in Gestalt von Annatar, dem Herrn der Geschenke. Darin heißt es:

Dies nun waren die Drei, die zuletzt geschmiedet worden waren, und sie waren die mächtigsten. Narya, Nenya und Vilya wurden sie genannt, die Ringe des Feuers, des Wassers und der Luft, und sie waren mit Rubin, Adamant und Saphir besetzt. Diese wünschte Sauron unter allen Elbenringen am sehnlichsten zu besitzen, denn wer sie bei sich trug, konnte die Wunden der Zeit abwehren und die Müdigkeit der Welt vertagen. Doch Sauron konnte sie nicht finden, denn sie wurden den Weisen anvertraut, die sie verbargen und nie mehr offen trugen, solange Sauron den Herrscherring besaß. So blieben die Drei unbesudelt, denn Celebrimbor hatte sie allein geschmiedet, und Saurons Hand hatte sie niemals berührt; doch waren auch sie dem Einen untenan.

Die hier beschriebene (relative) Ungefährlichkeit kann die Serie natürlich ändern: Ist es in Die Ringe der Macht vom Timing her noch sicher, die drei Elbenringe zu verwenden, solange es den Einen Ring noch nicht gibt? Oder ist es sogar unsicherer, weil Sauron diesmal direkter beim Schmieden der Drei beteiligt gewesen ist?

Das Schicksal Saurons sowie das des Einen Rings sind eng mit dem der drei Elbenringe verbunden

Bei Tolkien bemerken die Elben es sofort, als Sauron den einen Herrscherring aufsetzt und nehmen ihre Ringe bis zur Vernichtung des dunklen Herrschers vorsichtshalber ab. Allerdings wird auch erwähnt, dass sie zu willensschwach waren, sich komplett von ihnen zu trennen und sie zu vernichten. Etwas ganz ähnliches sehen wir nun in der 2. Staffel der Herr der Ringe-Serie, wenn die Macht zum Erhalt des Elbentums einfach zu verführerisch ist.

Nach Saurons Vernichtung im Zweiten Zeitalter erhalten allein die drei Ringe die Elbenreiche bis ans Ende der Dritten Zeitalters, heißt es bei Tolkien: Galadriel mit dem Adamant-Wasserring Nenya in Lothlórien und Elrond Saphir-Windring Vilya im Bruchtal, während Círdans Rubin-Feuerring Narya an Gandalf geht. Lasst euch übrigens nicht von den Bezeichnungen verwirren: Die Ringe besitzen nicht unbedingt greifbare Elementarkräfte, sondern stärken unter anderem die grundlegenden Qualitäten der Träger:innen, tragen zum Erhalt einer Region, stärken Willenskraft oder helfen zu inspirieren.

Sowohl ihre Zerstörung als auch die des Einen Ringes bedeuten das Ende der Elben in Mittelerde. Genau das sehen wir etwa am Schluss des Films Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs, wenn die elbischen Ringträger mit Frodo zum Nachlebenkontinent Valinor segeln und Mittelerde (komplett unmagisch) den Menschen überlassen.

Die filmische Bildsprache der Serie gibt Aufschluss über die Gefährlichkeit der Elbenringe der Macht

Während Tolkien-Nerds durchaus diskutieren, wie korrumpiert die "unbesudelten" Ringe wirklich sind, macht die Amazon-Serie allein durch die filmische Bildsprache deutlich, dass die Drei eben nicht ungefährlich sind – selbst vor der heimlichen Herstellung des Einen Rings durch Sauron. Vor allem, wenn es um offensichtliche Parallelen zur Peter Jackson-Trilogie geht, zu denen sich die Serie oft hinreißen lässt.

Die Art und Weise, wie die Ringe Círdan dazu verführen, sie nicht ins Meer zu werfen, ist einer dieser Momente. Ein anderer, wenn Nenya aus beinahe eigenem Willen zu Boden fällt und vor Galadriels Füßen landet. Eindeutige Anspielungen, die uns an die Verführung durch den Einen Rings im Dritten Zeitalter erinnern sollen und an den schicksalhaften Moment, als dieser von Gollum zu Bilbo wandert.

Auch interessant:

"Nicht jeder Verirrte verliert sich – nicht alles, was Gold ist, glänzt"

Unterm Strich sind Macht und Ambition stets Angelegenheiten, die bei Tolkien mit äußerster Vorsicht zu behandeln sind. Die weise Entscheidung wäre es, auf Elrond zu hören und die Ringe im Mariannengraben von Mittelerde zu versenken, um sich dem Schicksal und somit dem Willen von Schöpfergott Eru Ilúvatar zu ergeben – selbst wenn es das Ende der Elben in Mittelerde bedeutet. Doch auch Elrond wird noch zum Ringträger.

Diese Entscheidung basiert auf ganz (mittel-)irdischem Pragmatismus: Die Ringe sind auf materieller Ebene nützlich. Vor allem, solange die Präsenz eines Meisterrings nicht wirkt. Ihre Verwendung bleibt allerdings ein Spiel mit dem sprichwörtlichen Feuer. Atomkraftwerke sind auch unglaublich praktisch und produktiv, solange man ihre ungeheure Kraft bändigen kann. Doch wenn etwas schief geht ...

"Absolute Macht korrumpiert absolut", heißt es in der abgedroschenen Lord Acton-Weisheit, und das könnte hier der Fall sein. Viel interessanter ist es aber, darüber nachzudenken, ob Macht nicht vielmehr den wahren Charakter einer Person offenbart ... was uns einiges über unsere unvollkommenen, manchmal eben sehr menschlichen Elben-Charaktere aus Mittelerde verraten könnte.

