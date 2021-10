Die schlechteste The Walking Dead-Serie ist zurück ... und immer noch eine unerträgliche Qual

The Walking Dead: World Beyond ist mit Staffel 2 auf Amazon Prime Video zurück. Und die begeht erneut fatale Fehler. Schaut euch den Video-Recap zur neuen Folge an.

Das Zombie-Spin-off The Walking Dead: World Beyond war im vergangenen Jahr für viele Fans eine Qual. Der Schandfleck von The Walking Dead enttäuschte mit schlechte geschriebenen Figuren und gähnender Langeweile Einzig die vielen Rick Grimes-Hinweise und CRM-Einblicke waren seltene Lichtblicke, die zum Einschalten bewegten.

Nun ist die 2. und zugleich finale Staffel von The Walking Dead: World Beyond bei Amazon Prime Video gestartet. Unser Video-Redakteur Yves hat seine Meinung zur neuen Folge einem kurzen Video für euch zusammengefasst und erzählt, warum Staffel 2 trotz großer Versprechen wieder die gleichen Fehler begeht.

Im Video-Recap zu The Walking Dead: World Beyond erklärt Yves die krasse Enttäuschung über Staffel 2:

Ich ertrage den LANGEWEILIGEN MIST nicht mehr! | The Walking Dead World Beyond Season 2

The Walking Dead: World Beyond ist nicht mehr auszuhalten

In The Walking Dead: World Beyond Staffel 2 sollen wir endlich mehr vom mysteriösen Civic Republic Military zu sehen bekommen, das einst Rick Grimes mit einem Hubschrauber verschwinden ließ. Die 1. Episode von Staffel 2 mit dem Titel Konsequenzen bemüht sich um eine größere und packendere Erzählung, scheitert aber an den gleichen Hürden wie zuvor.

Anstatt uns direkt in die Welt des CRM zu entführen, überrumpelt uns die Serie mit einem fragwürdigen Richtungswechsel. Aus Angst vor Hopes rebellischer Art wird diese erstmal getestet, ehe sie mit ihrem Vater wiedervereint werden und die CRM-Forschungsstation betreten darf. Das Resultat: unnötige Langeweile und ein selten dämliches Drehbuch (Stichwort: Iris' prophetische Träume).

Selbst als riesiger The Walking Dead-Fan kann Yves World Beyond nichts abgewinnen. Die eintönigen Charaktere sind ihm komplett gleichgültig. Querverweise und Franchise-Worldbuilding reichen einfach nicht aus, damit eine Serie mit gänzlich uninteressanten Figuren interessant wird.

Staffel 2, Episode 2: Wann kommt die nächste Folge von The Walking Dead: World Beyond zu Amazon?

Die nächste Folge der Zombieserie trägt den Titel Foothold. Ob wir darin schon die heißerwartete Rückkehr von Jadis zu sehen bekommen, ist noch nicht bekannt. The Walking Dead: World Beyond S02E02 wird in Deutschland am kommenden Montag, den 11. Oktober 2021, bei Amazon Prime Video veröffentlicht.



The Walking Dead World Beyond Staffel 2: Episodentitel und Startdaten

Folge 3: Exit Wounds - 18. Oktober 2021 bei Amazon

- 18. Oktober 2021 bei Amazon Folge 4: Family Is a Four Letter Word - 25. Oktober 2021 bei Amazon

- 25. Oktober 2021 bei Amazon Folge 5: Quatervois - 1. November 2021 bei Amazon

- 1. November 2021 bei Amazon Folge 6: Who Are You? - 8. November 2021 bei Amazon

- 8. November 2021 bei Amazon Folge 7: Blood and Lies - 15. November 2021 bei Amazon

- 15. November 2021 bei Amazon Folge 8: Returning Point - 22. November 2021 bei Amazon

- 22. November 2021 bei Amazon Folge 9: Death and the Dead - 29. November 2021 bei Amazon

- 29. November 2021 bei Amazon Folge 10: The Last Light - 6. Dezember 2021 bei Amazon

Podcast: Wie schlägt sich The Walking Dead in Staffel 11?

The Walking Dead, die Serie, wird mit dem Finale der 11. Staffel enden. Doch The Walking Dead, das Franchise, geht weiter. Wir sprechen im Podcast über über den Beginn einer neuen Ära mit dem Fokus auf die erste Folge der 11. Staffel.

Wir sprechen über unsere Erwartungen und Wünsche für die 11. Staffel von The Walking Dead. Was wissen wir über die Handlung? Was sind unsere Theorien? Wer steht auf unserer Todesliste? Und werden wir Rick Grimes nochmal sehen?