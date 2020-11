The Walking Dead: World Beyond - Wo zur Hölle ist Rick Grimes?

Auf Amazon Prime Video geht die 1. Staffel von The Walking Dead: World Beyond zu Ende. Auch wenn Rick Grimes nicht auftaucht, gibt es wieder spannende Hinweise.

Wird Rick Grimes in The Walking Dead: World Beyond einen Auftritt haben? Viele Fans quälen sich durch die 1. Staffel des miserabel bewerteten Spin-offs, um mögliche Hinweise auf den Verbleib von Rick zu finden.

Nun ist das Finale auf Amazon zu sehen und liefert die ernüchternde Antwort. Nein, Rick taucht nicht auf. Dennoch liefert The Walking Dead: World Beyond wieder interessante Antworten, warum sich Rick Grimes vor uns versteckt.

Jetzt The Walking Dead: World Beyond streamen Zum Deal Bei Amazon Prime Video





The Walking Dead World Beyond: Die ewige Suche nach Rick-Hinweisen

Seit Andrew Lincolns Ausstieg bei The Walking Dead warten die Fans voller Spannung auf die drei The Walking Dead-Filme, die seine Geschichte weitererzählen. In der Serie sind viele Jahre seit seinem Verschwinden vergangen. World Beyond aber streut regelmäßig kleine Rick-Brotkrumen, die uns mehr über seine aktuelle Situation verraten.

© AMC Rick Grimes in The Walking Dead

Herausgefunden haben wir bereits:

Im Finale der 1. Staffel lässt sich nun herauslesen, warum Rick seine Familie nicht kontaktieren kann und was er gerade so treibt. So finden wir heraus, dass die Civic Republic an einem unbekannten Standortund besonderen Begabungen zusammenführt, die die menschliche Zivilisation neu errichten sollen.

Da Rick kaum zu dieser Gruppe gehört, lässt sich nun vermuten, dass er durch seine Qualitäten als Anführer eine wichtige Rolle im Civic Republic Military einnimmt oder gar ein Amt im Civilian Government innehat.

Podcast für Fans: Das halten wir von The Walking Dead: World Beyond

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ebenso gibt das Finale preis, dass das CRM die Geheimhaltung ihrer Existenz und wahren Ziele äußerst ernst nimmt. Lt. Colonel Elizabeth Kublek ist beispielsweise bereit, jeden zu töten, der die Standorte von CRM-Forschungsstationen oder Lagerstätten kennt.



Rick kann seine Familie in Virginia also nicht kontaktieren, da das bloße Wissen über sein Überleben diese schon in Gefahr bringt. TWD-Fans wissen aber, dass sich Rick nicht an diese Regel gehalten hat und Michonne bereits sein Iphone und seine Stiefel auffand.

The Walking Dead World Beyond: Wird Rick in Staffel 2 endlich auftauchen?

In den vergangenen Wochen brodelte die Gerüchteküche, dass Rick Grimes im Finale der 1. Staffel von The Walking Dead: World Beyond zurückkehren könnte. Schnell zerstörte AMC die Rick-Hoffnung, um falschen Erwartungen vorzubeugen.

Die Darsteller der Serie haben diese Nachricht wohl nicht gelesen. Noch kurz vor dem Finale trollte uns Silas-Darsteller Hal Cumpston in der Talkshow Talking Dead. Auf die Frage, worauf sich Fans am meisten im Finale freuen können, antwortete er "Rick". Dieses schamlose Rick-Baiting soll die Zuschauenden zum Einschalten bewegen.

Im Video: Welche ist die beste Staffel von The Walking Dead?

Wir ranken alle THE WALKING DEAD Staffeln | Ranking

Bereits im Vorfeld zum Serienstart gaben die Darsteller/innen kryptische Aussagen zum möglichen Auftritt von Rick Grimes. Nach dem Ende der 1. Staffel wurden diese nun alle als dreiste Lügen entlarvt, denn Rick taucht weder in Person auf noch wird er überhaupt erwähnt. Dennoch sollten Fans die Hoffnung nicht aufgeben.

Die 2. Staffel von World Beyond wird kommen und soll das Spin-off nicht nur zu einem Endpunkt führen, sondern auch in direkter Verbindung mit den heißerwarteten Rick-Filmen stehen. Es ist also durchaus möglich, dass Rick überraschend im Serienfinale zu sehen sein wird. Zumindest sollten wir aber nach 20 Episoden erfahren, wo sich der geheime Standort der Civic Republic und damit auch Rick befindet.

Glaubt ihr noch an einen Auftritt von Rick Grimes in The Walking Dead World Beyond?