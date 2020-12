The Walking Dead: World Beyond ist der Schandfleck des Franchise

Die neue The Walking Dead-Serie World Beyond bei Amazon Prime ist eine Vollkatastrophe. Selbst Rick Grimes ist sich für dieses Desaster zu schade.

Dass The Walking Dead: World Beyond mit einer Wertung von 3.7 von der Moviepilot-Community zur drittschlechtesten Serien des Jahres (nur unterboten von den Netflix-Flops Medical Police und Verrückter Planet) gekürt wurde, spricht für sich.

Die The Walking Dead-Serien haben in den letzten 10 Jahren schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Aber World Beyond ist nun der größte Schandfleck des Zombie-Franchise.



The Walking Dead: World Beyond ist selbst für Fans eine Qual

Unser Video-Redakteur Yves hat seine Meinung zu The Walking Dead: World Beyond in einem kurzen Video für euch zusammengefasst. Und selbst als großer The Walking Dead-Fan kann er kein gutes Haar am neuen Zombie-Spin-off lassen. Achtung, es sind Spoiler enthalten.

Schaut das Meinungs-Video zu The Walking Dead World Beyond

Rick Grimes hat mehr verdient! The Walking Dead World Beyond ist eine langweilige Katastrophe!

In World Beyond folgen wir einer Gruppe von Teenagern 10 Jahre nach der apokalyptischen Nacht, in der der Himmel fiel. Sie alle wuchsen behütet in einer Sicherheitszone in Nebraska auf. Nun müssen sie ihr sicheres Heim verlassen und quer durch die USA bis nach New York reisen, um den Vater der Schwestern Iris und Hope zu retten.

Viel mehr passiert in der gesamten 1. Staffel auch nicht. Die Kids wandern durch Wälder und über Wiesen, die wir schon unzähligen Male in The Walking Dead gesehen haben. Obwohl die Pilotfolge mit einem vielversprechendem Schocker endete, wurde daraus nichts gemacht. Stattdessen gibt es in jeder Folge nur quälende Langeweile.

© AMC The Walking Dead: World Beyond

Selbst ohne Action können interessante Charaktergeschichten auch die langweiligste The Walking Dead-Folge spannend machen. World Beyond präsentiert und aber nur schlecht gespielte und eindimensionale Figuren, deren Dialoge fast ausschließlich aus Glückskekssprüchen bestehen. Achtet mal auf Hucks Stimmfarbe nach ihrer großen Enthüllung als Schurkin.

Dass die großen Twists am Ende überhaupt keinen Sinn ergeben, verpasst der 1. Staffel den endgültigen Todesstoß. Warum wurde Hope nicht schon früher vom CRM eingesammelt? Sie sollte erst die Welt erleben. Durch brennende Reifen laufen, mit einem Floß über den Mississippi schippern und einen Zauberkünstler kennenlernen, soll sie also bestens auf das Leben als CRM-Forscherin vorbereitet haben?

The Walking Dead-Enttäuschung: Uns wurde eine ganz andere Serie versprochen

Dabei fing alles so gut an. Angekündigt wurde World Beyond als Spin-off über das mysteriöse CRM und damit eben jene Hubschrauber-Gruppe, die Rick Grimes in The Walking Dead Staffel 9 aus der Serie eskortierte. Wir sollten neue Infos über ihr Vorgehen und auch neue Hinweise zu Rick Grimes neuem Leben in der Civic Republic erhalten. Aber das war alles heiße Luft.

Das bessere Spin-off: Hört den Podcast zu Fear the Walking Dead

Denn trotz einiger kleiner Hinweise zum CRM und der Civic Republic haben wir nach 10 Folgen kaum etwas gelernt, das wir nicht schon in The Walking Dead und dem Spin-off Fear the Walking Dead erfahren haben. Diese falsche Erwartungshaltung hat World Beyond das Genick gebrochen.

Mit dreistem Rick-Baiting wurden wir vor die Bildschirme gelockt und enttäuscht. Dass AMC sogar offiziell erklären musste, dass Rick nicht in der Serie auftauchen wird, ist ein trauriges Eingeständnis für die irreführende Bewerbung der Serie.

Glücklicherweise wird World Beyond mit der kommenden 2. Staffel schon zu Ende sein. Viel Hoffnung haben wir nicht, aber aufgrund der Kürze werden wir uns auch 2021 durch nochmal 10 Episoden quälen. Was ein The Walking Dead-Fan nicht alles tut für ein paar Easter-Eggs.

