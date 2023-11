Die Sci-Fi-Reihe Mad Max tauscht Charlize Theron aus: So sieht die neue Furiosa aus

Der nächste Mad Max-Film legt seinen Fokus auf die beste Figur der Reihe: Furiosa. Gespielt wird sie allerdings nicht mehr von Charlize Theron. Vor dem Trailer zeigt ein erstes Bild die neue Schauspielerin.

Acht Jahre sind vergangen, seitdem uns Mad Max: Fury Road eine der größten Action-Heldinnen in der Filmgeschichte vorgestellt hat. Die Rede ist von Imperator Furiosa, die zusammen mit dem Titelhelden eine unfassbare Verfolgungsjagd durch endzeitliche Wüstenlandschaften erlebte. Jetzt erfahren wir ihre Vorgeschichte.



Bei Furiosa: A Mad Max Saga, dem neuesten Teil der legendären Sci-Fi-Action-Reihe, handelt es sich um ein Prequel, das in die Vergangenheit entführt. Heute Abend wird bei der CCXP der Trailer zu dem Blockbuster-Highlight enthüllt. Schon jetzt könnt ihr einen ersten Blick auf die junge Furiosa und ihre neue Darstellerin werfen.

Nach Charlize Theron in Fury Road: So sieht Anya Taylor-Joy als Furiosa im neuen Mad Max-Film aus

In Fury Road wurde Furiosa von Charlize Theron verkörpert. Im Zuge des Prequels erwartet uns eine Neubesetzung der Figur. Anya Taylor-Joy tritt fortan als unerschrockene Kriegerin in Erscheinung und sagt den unterdrückenden Mächten im Mad Max-Universum den Kampf an. Dazu gehört u.a. Chris Hemsworth als Bösewicht Dementus.

Für Taylor-Joy markiert Furiosa ihre bisher größte Blockbuster-Rolle. Berühmt wurde sie durch nervenaufreibende Stoffe wie The Witch, Split und Vollblüter. Zudem brillierte sie in der Jane Austen-Verfilmung Emma und der Horror-Hommage Last Night in Soho von Edgar Wright, ganz zu schweigen von dem Netflix-Hit Das Damengambit, in dem sie als Beth Harmon zur Schachweltmeisterin aufstieg.

Wann startet Furiosa: A Mad Max Saga im Kino?

Furiosa: A Mad Max Saga startet am 23. Mai 2024 in den deutschen Kinos. Es ist der insgesamt fünfte Film der Sci-Fi-Reihe, die 1979 mit Mel Gibson ihren Anfang nahm. Alle Teile wurden von Regisseur George Miller inszeniert, auch der neueste.

