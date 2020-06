Die Simpsons-Rückkehr auf ProSieben: Ab heute Abend ändert sich einiges

Heute Abend setzt ProSieben die Ausstrahlung der 30. Staffel von Die Simpsons fort. Dabei verschiebt sich jedoch einiges im gewohnten Montagsprogramm des Senders.

Die Simpsons sind zurück. Nicht nur auf Disney+ treibt die gelbe Familie seit ein paar Tagen endlich im richtigen Format ihr Unwesen auf den heimischen Bildschirmen. Auch bei ProSieben wird die Ausstrahlung der 30. Staffel fortgesetzt. Um 20:15 Uhr geht es heute Abend los. Zuletzt mussten Die Simpsons eine Stunde später starten.



ProSieben zeigt Die Simpsons wieder zur Primetime

Mit den Quoten, die die erste Hälfte der 30. Staffel eingefahren hat, war ProSieben nicht zufrieden. Nur 9,6 Prozent Marktanteil konnten bei der Zielgruppe erreicht werden, wie DWDL schreibt. Das soll sich nun ändern. Die Simpsons starten ab sofort wieder pünktlich zur Primetime - und übernehmen damit den begehrten Young Sheldon-Sendeplatz.

Anlässlich der Rückkehr der 30. Staffel werden gleich drei Episoden ausgestrahlt. Danach setzt ProSieben ebenfalls verstärkt auf die Geschichten aus Springfield und zeigt jeden Montag ab 20:15 Uhr zwei Episoden hintereinander. Auch das ändert sich gegenüber der Ausstrahlung der ersten Staffelhälfte, wo es jeweils nur eine Episode am Abend zu sehen gab.

Im Anschluss an Die Simpsons laufen bei ProSieben Wiederholungen von The Big Bang Theory. Danach folgt die Ausstrahlung der 7. Staffel von Mom mit Anna Faris und Allison Janney in den Hauptrollen.

