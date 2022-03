Die Stars der neuen Supernatural-Serie stehen fest: So sehen die jungen Eltern von Sam und Dean aus

Eine neue Supernatural-Serie widmet sich den frühen Jahren der Winchester-Eltern. Jetzt steht fest, wer Mary und John in dem Prequel spielt.

Nach dem Supernatural-Ende wurde Mitte 2021 verkündet, dass sich eine Prequel-Serie rund um die Eltern von Sam und Dean Winchester in Entwicklung befindet. Nachdem es zuletzt ruhig um das Spin-off war, gibt es konkrete neue Infos zur Besetzung. Jetzt steht fest, wer in The Winchesters die Rollen von John und Mary als jüngere Versionen spielt.



Die Stars des Supernatural-Prequels sind besetzt – und Jensen Ackles ist auch dabei

Wie der Hollywood Reporter berichtet, spielen Meg Donnelly (High School Musical: Das Musical: Die Serie) und Drake Rodger die Winchester-Eltern in der Vorgeschichte zur Serie. Ein Bild der beiden seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der Handlung von The Winchesters spielt Donnelly eine 19-jährige Mary Winchester, die schon lange gegen übernatürliche Mächte kämpft. Als sie eine geliebte Person verliert, denkt sie über den Ausstieg aus dem Familiengeschäft nach. Rodger spielt John Winchester als Vietnamkriegsrückkehrer, der die Vergangenheit seines Vaters erforscht und in einen dunklen Kampf gerät.

Neben den neuen Gesichtern bringt das Supernatural-Prequel auch einen Star des Originals zurück – zumindest hinter der Kamera. Dean-Darsteller Jensen Ackles wird The Winchesters aus dem Off als Erzähler begleiten.

Bislang hat der Sender The CW eine Pilotfolge der Serie bestellt. Je nach Erfolg wird der Sender dann erst eine volle Staffel in Auftrag geben.

Wir diskutieren das Supernatural-Finale eingehend im Podcast

Gemeinsam mit Esther verarbeitet Andrea zum Supernatural-Finale in dieser Streamgestöber-Folge.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Beide diskutieren, warum es nach 15 Jahren genau so mit Dean und Sam zu Ende gehen musste und blicken auf eineinhalb Jahrzehnte Seriengeschichte.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.