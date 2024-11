Die ultimative Serienkiller-Serie kehrt heute bei Disney+ zurück – aber ein wichtiger Criminal Minds-Star fehlt in den neuen Folgen

Der Krimi-Hit Criminal Minds wurde mit Evolution neu aufgelegt und jetzt startet bereits die 2. Staffel bei Disney+. Allerdings gibt es eine große Änderung im Cast.

Neben NCIS und Law & Order zählt Criminal Minds zu den größten Krimi-Hits aus dem US-Fernsehen. Die Serienkiller-Jagd des FBI-Teams der Behavioral Analysis Unit (BAU) wird nächstes Jahr bereits 20 Jahre alt und ein Ende ist längst nicht in Sicht. Mit Criminal Minds: Evolution begann für das Crime-Format eine neue Ära. Heute startet nun endlich die 2. Staffel des Revivals bei Disney+ mit zwei frischen Episoden.

Criminal Minds: Evolution Staffel 2 startet bei Disney+ mit einer großen Änderung in der Besetzung

Während Criminal Minds ganze 15 Staffeln und 324 Episoden lang die Jagd auf Serienkiller nach dem Fall-der-Woche-Format behandelte, wurde der Krimi mit Evolution von einer TV-Serie in eine Streaming-Serie verwandelt, wobei einige Änderungen am Konzept vorgenommen wurden. Die größte dabei: Es gibt jetzt pro Staffel eine durchgehende Handlung.

In der 2. Staffel von Criminal Minds: Evolution – oder nach der Zählung von Disney+ die 17. Staffel von Criminal Minds – steht die Suche nach dem mysteriösen und einflussreichen Killer namens Gold Star im Zentrum, der seinen Opfern die Augäpfel entfernt. Um eine Chance zu haben, die damit zusammenhängende Verschwörung aufzudecken, müssen David Rossi (Joe Mantegna) und sein BAU-Team widerwillig mit Serienkiller Elias Voit aka Sicarius (Zach Gilford) zusammenarbeiten.

Das neue Serienkiller-Mysterium ist aber nicht die einzige Änderung, die Staffel 2 von Criminal Minds: Evolution mit sich bringt. Denn eine wichtige Figur ist in den 10 neuen Episoden überraschenderweise nicht mehr zu sehen: Will LaMontagne Jr.

Darsteller Josh Stewart verkündete zu Beginn des Jahres, dass er nach 17 Jahren seine Criminal Minds-Rolle an den Nagel gehangen hat. Obwohl er gerade in der Staffel zuvor zum Hauptdarsteller befördert wurde, ist Stewart in Evolution Staffel 2 nicht mehr dabei. Der Ausstieg hat zudem gewaltige Auswirkungen auf die Geschichte von JJ Jeareau (A.J. Cook), deren Ehe mit Will in den neuen Folgen nicht mehr beleuchtet wird.

Criminal Minds ist längst nicht zu Ende: Die Zukunft von Evolution steht schon fest

Krimi-Fans können erleichtert aufatmen, denn Criminal Minds: Evolution Staffel 2 ist definitiv nicht die Letzte. Seit August 2024 laufen bereits die Dreharbeiten zur 3. Staffel des Serien-Revivals, die im Laufe des nächsten Jahres in den USA bei Paramount+ und in Deutschland bei Disney+ zu sehen sein wird.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im November bei Netflix, Disney+ und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Die 15 Serien-Highlights im November umfassen das Finale des Netflix-Hits Arcane ebenso wie die heiß erwartete Dune-Serie. Außerdem kehren der Sci-Fi-Tipp Silo und das Western-Phänomen Yellowstone mit neuen Folgen zurück.