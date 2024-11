Die unglaubliche körperliche Verwandlung von Tom Welling, dem ewigen Superman aus Smallville, im Alter von fast 50 Jahren für seine erste Hauptrolle in einem Action-Film

Smallville-Star Tom Welling muss es in seiner ersten Action-Hauptrolle mit Twilight-Darsteller Cam Gigandet aufnehmen. Der Film erscheint in wenigen Monaten im Streaming.

Obwohl Tom Welling auf eine über 20-jährige Karriere als Schauspieler zurückblicken kann, steht der ehemalige Clark Kent-Darsteller aus dem Serien-Hit Smallville erst jetzt mit seiner ersten Action-Hauptrolle in den Startlöchern. Im Film Six Undercover legt er sich als ehemaliger Knacki mit Twilight-Star Cam Gigandet an.

Für die körperlich anspruchsvolle Rolle musste sich der mittlerweile 47-jährige Schauspieler jedoch einer Transformation unterziehen, die Welling auf Social Media teilte.

Smallville-Star Tom Welling musste sich für Action-Rolle in Six Undercover fit machen

So teilte Welling vor wenigen Monaten auf Instagram ein Bild vom Six Undercover-Set, in dem er seinen immensen Bizeps zur Schau stellte. Dazu schrieb er: "Ich habe gehört, Flex-Freitag ist ein Ding ... wird das reichen? 🦾"

In Six Undercover schlüpft Welling in die Rolle des ehemaligen Verbrechers Terry Jacobs, der vorzeitig aus der Haft entlassen wird. Dafür muss er sich jedoch an eine Bedingung halten: Gemeinsam mit fünf anderen soll er bei einer lebensgefährlichen Undercover-Mission eine Gruppe von Schwerverbrechern ausspionieren.

Doch schon am ersten Tag geht die Mission schief und Terry überlebt als einziger einen mörderischen Angriff. Es liegt nun an ihm allein, die Mission zu Ende zu bringen.

Wann kommt Action-Kracher Six Undercover mit Tom Welling ins Streaming?

Während Six Undercover in den USA bereits im Streaming gestartet ist, müssen wir uns hierzulande noch eine Weile auf den Action-Film mit Tom Welling gedulden. In Deutschland ist der Streaming-Start am 24. Januar 2025 vorgesehen. Eine Woche später soll der Film dann auf DVD und Blu-ray erscheinen.

Bis dahin könnt ihr euch Tom Welling noch einmal in seiner Paraderolle als Clark Kent in Smallville anschauen. Alle 10 Staffeln der Superhelden-Serie sind aktuell bei Joyn Plus im Abo verfügbar.

