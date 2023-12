Die vielleicht größte Fantasy-Reihe aller Zeiten mit 6 Filmen: Das ist die beste fürs Heimkino erhältliche Box mit 15 Discs

Alle drei Teile von Der Herr der Ringe und Der Hobbit gibt es in einer Box für den Heimkino-Marathon. Die Filme von Peter Jackson sind bei Amazon gerade um 20 Euro reduziert.

Wer in der kalten Jahreszeit Sehnsucht nach dem Auenland hat, findet jetzt mit der Mittelerde-Collection Abhilfe. Die Abenteuer von Frodo, Aragorn, Bilbo und Co. bleiben auch nach Jahrzehten noch genauso spannend und werden in über 1.000 Minuten erzählt. Dabei könnt ihr die beste Bildqualität in 4K genießen und die Filme in der Kinofassung und als Extended Cut erleben.

Mittelerde 6-Film Collection in 4K Deal Zum Deal

Nicht nur die 4K-Edition mit 15 Discs * ist aktuell reduziert, auch bei der normalen Blu-ray-Fassung * gibt es momentan Rabatt. Die DVD-Version * ist für den normalen Preis von 20 Euro erhältlich.



Der Herr der Ringe und Der Hobbit lassen sich Zeit zum Erzählen

Normalerweise müssen Romane für Verfilmungen stark eingekürzt werden, bei Der Hobbit war es andersherum. Die Geschichte in dem 336 Seiten langen Buch wird für die Leinwand in fast 9 Stunden erzählt. Fans freuen sich, dass sie Bilbo Beutlin (Martin Freeman) bei seinem langen Abenteuer zusehen dürfen, wie er in den Besitz des Ringes kommt.

Amazon Über 38 Stunden Laufzeit bietet die Collection.

Auch wenn Der Herr der Ringe 11 Jahre vor Der Hobbit-Reihe gedreht wurde, findet die Handlung rund 60 Jahre nach Bilbos Abenteuern statt. Hier vertraut der gealterte Hobbit Bilbo seinem Neffen Frodo (Elijah Wood) den Ring an. Zusammen mit seinen zusammengewürfelten Gefährten soll er durch Mittelerde reisen, um den Ring zu zerstören und das Böse zu besiegen. Wieder begeben wir uns auf eine abenteuerliche Reise, in der es um Freundschaft, Verrat, Liebe und Mut geht. Der Herr der Ringe basiert ebenfalls auf dem Roman von J. R. R. Tolkien.

Wie geht es weiter mit dem Franchise?

Im nächsten Jahr veröffentlicht Amazon Prime die zweite Staffel von Die Ringe der Macht. Die Serie spielt ca. 3.000 Jahre vor den beiden Filmreihen und erzählt damit die Vorgeschichte. Vorraussichtlich 2024 können wir dann Mittelerde nochmal von einer ganz anderen Seite betrachten, denn dann erscheint der Anime-Kinofilm The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Außerdem plant Warner neue Herr der Ringe-Realfilme. Hier haben wir ganz frisch alle Infos zu den neuen Projekten zusammengefasst.

Mittelerde mit seiner komplexen historischen Geschichte und den vielfältigen Figuren bietet also noch jede Menge Erzählstoff. Bis es soweit ist, bietet die Mittelerde-Collection mit seinen über 38 Stunden Laufzeit auf jeden Fall etwas Ablenkung, um das Warten zu verkürzen.

