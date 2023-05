Das Rätsel um Der Herr der Ringe 4 ultimativ erklärt: Es gibt wohl bald ein Wiedersehen mit Aragorn & Co., aber in anderer Form

Kommt Der Herr der Ringe 4? Wir klären die wichtigsten Fragen zur Zukunft von Mittelerde im Kino und verraten euch darüber hinaus, welche Filme es schon gibt und in welcher Reihenfolge ihr sie schauen müsst.

Die Der Herr der Ringe-Verfilmungen von Peter Jackson sind zeitlose Meisterwerke, die insgesamt 17 Oscars abgeräumt haben. Noch 20 Jahre nach der Kino-Premiere des dritten Teils begeistert die Trilogie Fantasy-Fans. Viele fragen sich, ob und wann Der Herr der Ringe 4 kommen könnte und wie es mit den Hobbits, Elben und Sauron weitergeht.

Wir erklären für euch:



Wann kommt Der Herr der Ringe 4?

Gibt es eine Buchvorlage für Der Herr der Ringe 4?

Welche anderen Der Herr der Ringe-Filme sind gerade in Arbeit?

Kommt Der Hobbit 4?

Gibt es noch mehr Filme oder Serien aus dem Fantasy-Universum?

In welcher Reihenfolge schaut man die 6 Filme und 1 Serie?

Wo kann ich die Filme und Serie streamen?



Wann kommt Der Herr der Ringe 4?

Der Herr der Ringe 4 ist nicht geplant. Ihr solltet nicht damit rechnen, dass die Herr der Ringe-Filme von Peter Jackson mit einem klassischen vierten Teil fortgesetzt werden.

Grund dafür ist ganz einfach, da die Trilogie eine Geschichte mit sehr klarem Abschluss erzählt. Der Herr der Ringe war von Beginn an als Trilogie geplant. Die abgeschlossene Trilogie umfasst:

Gibt es eine Buchvorlage für Der Herr der Ringe 4?

Nein, denn die Filme basieren auf der gleichnamigen Romantrilogie von J.R.R. Tolkien. Genau wie die Filme bilden auch die Buchvorlagen eine Trilogie. Selbst die Namen der Filme entsprechen denen der Bücher.

Tolkien überlegte ursprünglich tatsächlich, ein Sequel zu schreiben, wie Screen Rant berichtet. Den Plan verwarf er jedoch aus dem bereits genannten Grund wieder: Die Handlung ist in sich geschlossen, die meisten Charaktere finden ihr Happy End, Mittelerde wird gerettet.

Warner Bros. Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs

Es sind aber neue Der Herr der Ringe-Filme in Arbeit.

Welche anderen Der Herr der Ringe-Filme sind gerade in Arbeit?

Für alle, die gerne mehr von Herr der Ringe sehen wollen, gibt es eine gute Nachricht: Neue Filme sind bei Warner Bros. und New Line in Arbeit. Die Studio-Partner waren bereits für die originalen Verfilmungen und die Hobbit-Reihe verantwortlich.

Neue Der Herr der Ringe-Kinofilme

Worum es in den neuen Kinofilmen zu Der Herr der Ringe geht, ist aktuell noch nicht offiziell bekannt. Es ist aber relativ wahrscheinlich, dass sie sich erneut um Frodo, Aragorn, Arwen und Co. drehen werden. Warner besitzt nämlich die Filmrechte für das Dritte Zeitalter in Mittelerde, also die Zeit, in der die beliebten Charaktere leben.

Ein reines Remake wurde ausgeschlossen. Es könnte aber sein, dass die Filme die bekannte Geschichte um die Gefährten erweitern oder ergänzen. Ein Blick in Aragorns Vergangenheit wäre beispielsweise interessant. Für die geplanten Filme gibt es noch kein Startdatum.

Ein Der Herr der Ringe-Anime-Film

Neben den Kino-Projekten ein weiterer Film in Arbeit, über den sich besonders Anime-Fans freuen dürften. The Lord of The Rings - The War of the Rohirrim läuft in Japan und den USA am 11. April 2024 an.

Warner Bros. The Lord of The Rings - The War of the Rohirrim

Die Handlung setzt 250 Jahre vor der Geschichte von Frodo und Co. an und dreht sich um Helms Klamm. Wir erinnern uns: Das ist die Festung im Mittelpunkt der epischen Schlacht in Der Herr der Ringe: Die zwei Türme. Hauptfigur des Anime ist Helm Hammerhand, der neunte König von Rohan.

Kommt Der Hobbit 4?

Der Hobbit 4 ist ebenso unwahrscheinlich.

Anders gesagt: Der Hobbit Teil 4 bis 6 existiert bereits. Schließlich knüpft die Der Herr der Ringe-Filmtrilogie an die Handlung der Hobbit-Filme an. Bilbo Beutlin gibt das Zepter – oder besser gesagt den Ring – an seinen Neffen Frodo ab.

Die abgeschlossene Der Hobbit-Trilogie umfasst:



Gibt es noch mehr Filme oder Serien aus dem Der Herr der Ringe- und Hobbit-Universum von Peter Jackson?

Ja, es gibt eine Der Herr der Ringe-Serie bei Amazon Prime Video. Falls ihr euch nicht mehr gedulden könnt, bis die neuen Der Herr der Ringe-Filme erscheinen, könnt ihr die Lücke mit Die Ringe der Macht füllen. Die 1. Staffel ist komplett im Streaming verfügbar, Staffel 2 ist in Arbeit und soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 folgen.

Die Ringe der Macht ist ein Prequel zu Der Herr der Ringe und Der Hobbit und spielt in einem früheren Zeitalter. Als Vorlage dienten mehrere Bücher von J.R.R. Tolkien.

Warner Bros./Amazon Prime Video Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

Obwohl die Handlung mindestens tausend Jahre vor dem Aufbruch der Gefährten zum Schicksalsberg spielt, kehren einige Figuren zurück. Dazu gehört beispielsweise die Elbin Galadriel, die zugleich die Protagonistin der Serie ist.

In welcher Reihenfolge schaut man Der Herr der Ringe, Der Hobbit und Die Ringe der Macht?

Die Reihenfolge der Veröffentlichung der Filme und der Serie war genau verkehrt. Wollt ihr Der Herr der Ringe, Der Hobbit und Die Ringe der Macht in chronologischer Reihenfolge sehen, dann ist das die richtige Abfolge:

Serie: Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht



Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Film: Der Hobbit: Eine unerwartete Reise



Der Hobbit: Eine unerwartete Reise Film: Der Hobbit: Smaugs Einöde



Der Hobbit: Smaugs Einöde Film: Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere

Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere Film: Der Herr der Ringe: Die Gefährten

Der Herr der Ringe: Die Gefährten Film: Der Herr der Ringe: Die zwei Türme

Der Herr der Ringe: Die zwei Türme Film: Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs

Falls ihr ein langes Binge-Wochenende in Mittelerde plant, empfehlen wir euch, mit der Amazon-Serie Die Ringe der Macht anzufangen. Sie spielt nämlich im Zweiten Zeitalter, lange vor den Hobbit-Abenteuern von Bilbo und Frodo.

Danach folgt die Der Hobbit-Trilogie, die von Bilbo Beutlins Abenteuern erzählt. Sie spielt bereits im Dritten Zeitalter, genau wie Der Herr der Ringe. Ganz am Anfang von Der Herr der Ringe: Die Gefährten gibt Bilbo den Ring an seinen Neffen Frodo weiter und leitet dessen episches Abenteuer ein.

Noch mehr Mittelerde: Schon vor Peter Jackson wurde Der Herr der Ringe verfilmt

Wo kann ich Der Herr der Ringe, Der Hobbit und Die Ringe der Macht streamen?

Alle Filme und die Serie des Fantasy-Abenteuers könnt ihr bei Amazon Prime Video streamen. Dort ist das ultimative Der Herr der Ringe-Universum in Planung:

Fantasy-Filme im Podcast: 10 Streaming-Tipps bei Amazon, Netflix und Disney+

Diesen Binge-Marathon schafft ihr übrigens nicht an einem einzigen Tag, da es zusammengezähltsind.

Wer neben Herr der Ringe und Harry Potter weitere außergewöhnliche Welten, Figuren und Geschichten entdecken will, bekommt hier 10 starke Streaming-Empfehlungen zu Fantasy-Filmen, die aktuell zum Programm von Netflix, Amazon und Disney+ gehören.

Egal ob Klassiker, Animationsfilm, Blockbuster oder Geheimtipp: Die Streaming-Dienste halten garantiert für jeden Fantasy-Fan etwas für den eigenen Geschmack bereit. Drachen, Verwandlungen, Sternenstaub, epische Reisen und Zauberei inklusive.



