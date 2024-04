Richtig gute Netflix-Änderung: 3 Body Problem ist in einem Punkt sogar besser als das Sci-Fi-Original

Für 3 Body Problem wurde die beliebte Sci-Fi-Buchvorlage stark verändert. Die große Figuren-Änderung entpuppt sich allerdings als größte Stärke der Netflix-Serie.

3 Body Problem ist eine der teuersten Netflix-Serien überhaupt und die Adaption der weltweit gefeierten Trisolaris-Romane von Cixin Liu. Die ungewöhnliche Invasions-Geschichte überrascht mit jeder Menge abgefahrener Science-Fiction-Ideen – und so manchem Game of Thrones-Cameo. Wer jedoch die Vorlage kennt, wird mit einschneidenden Änderungen konfrontiert. Als Fans war ich von einigen stark irritiert, aber in einem Punkt kann die Serien-Adaption das Original sogar übertrumpfen.

Achtung, es folgen Spoiler zur gesamten ersten Staffel:

Hinter der größten 3 Body Problem-Änderung verbirgt sich ein genialer Twist

Das Game of Thrones-Duo David Benioff und D.B. Weiss sowie Co-Showrunner Alexander Woo haben für ihre Netflix-Adaption zahlreiche Änderungen an der Vorlage vorgenommen. So wurde die Haupthandlung von China nach Großbritannien verlagert und einige Handlungsstränge wurden gestrichen, gestrafft oder neu arrangiert. Eine weitere Veränderung wirkte im Vorfeld jedoch besonders seltsam.

Im Roman Die drei Sonnen – und der ersten Serienverfilmung Three Body – ist es der chinesische Nanowissenschaftler Wang Miao, der durch die Geschichte führt und mit drohenden Countdowns, blinzelnden Universen und dem Dreikörperproblem in einem Virtual-Reality-Game konfrontiert wird. Die Netflix-Serie hat aus einer Figur hingegen fünf gemacht, auf welche die Erlebnisse des Buch-Originals aufgesplittet werden.

Netflix Die neuen 3 Body Problem-Figuren sind gar nicht so neu

Als Fan der Vorlage erschien mir diese Änderung erstmal sinnvoll. Immerhin sind die Charaktere in der Trisolaris-Trilogie nicht die größte Stärke von Autor Cixin Liu. Mit den Oxford Five haben die Game of Thrones-Macher nicht nur den Buchprotagonisten Wang Miao durch ein paar spannendere Charaktere ersetzt. Hinter ihrer Änderung verbirgt sich auch ein genialer Twist, der 3 Body Problem für mich zu einem besonders überraschenden Seherlebnis machte.



Es dauerte ein paar Episoden, bis ich realisierte, dass die Oxford Five keine für die Netflix-Serie neu erfundenen Charaktere sind, sondern bekannte Figuren aus allen drei Büchern. Allerdings haben sie alle neue Namen und kleine Veränderungen ihrer Geschichten erhalten. Die Serie wurde so zu einem unerwartet spannenden Rätselspiel, bei dem ich von Folge zu Folge neue Theorien spinnen konnte, welche Romanfiguren die Charaktere tatsächlich als Vorbild haben.

Netflix' 3 Body Problem überrascht selbst Buchfans

Die Überraschungsmomente ziehen sich durch die ganze erste Staffel bis hin zum Finale. Das große Theorien-Spiel ging für mich jedoch erst ab Folge 3 richtig los. Als Oxford Five-Mitglied Jack Rooney (John Bradley) unerwartet stirbt und einen Teil seines Vermögens seinem besten Freund Will (Alex Sharp) vermacht, fügten sich die ersten Puzzleteile plötzlich in meinem Kopf zusammen.

Denn tatsächlich ist der liebenswerte Snackmogul die Variation eines Nebencharakters, der im dritten Buch, Jenseits der Zeit, auf nur wenigen Seiten in Erscheinung tritt und seinem Kumpel Yun Tianming eine beachtliche Summe Geld schenkt. Innerhalb einer Episode wurde der auf mich langweilig wirkende Will Downing plötzlich spannend. Immerhin ist er die Netflix-Version einer der wichtigsten Figuren der Trisolaris-Saga.

Während ich mich anfangs als Buchfan an den teils radikalen Kürzungen der Geschichte störte, schwang meine Enttäuschung in der zweiten Staffelhälfte in Euphorie um. Nach den spektakulären Höhepunkten in Folge 5 ließ 3 Body Problem überraschend die Vorlage Die drei Sonnen hinter sich und adaptierte nun auch Teile der anderen zwei Romane.

Dass sich hinter der Physikerin Jin Cheng (Jess Hong) tatsächlich die Buchfigur Cheng Xin verbirgt, hätte mir sicherlich früher auffallen können. Eine Überraschung habe ich allerdings gar nicht kommen sehen. Dachte ich zuerst, dass sich hinter dem ambitionslosen Saul Durand (Jovan Adepo) die Netflix-Version des Laborassistenten Ding Yu aus Die drei Sonnen verbirgt, jubelte ich laut vor meinem Fernseher, als dieser in Folge 8 zum Wandschauer auserkoren wurde. Die spektakuläre Enthüllung dabei: Saul Durand übernimmt den Part von Luo Ji, der Hauptfigur aus dem zweiten Buch, Der dunkle Wald.

Nach dem Ende der ersten Staffel habe ich längst nicht Antworten auf all meine Theorien und Fragen erhalten. Umso größer ist jetzt meine Hoffnung auf eine Staffel 2-Verlängerung. Denn ich muss erfahren, ob sich Raj (Saamer Usmani) in den psychopathischen Raumschiff-Captain Zhang Beihei verwandelt und ob Auggie (Eiza González) möglicherweise als Astronomin AA in Zukunft noch interessant werden könnte.

Mehr als eine Sci-Fi-Überraschung: Darum ist die 3 Body Problem-Änderung genial

Die Figuren-Änderung dient nicht nur dazu, um Trisolaris-Fans zu überraschen. Sie ist eine geniale Lösung, um die gewaltige und eigentlich als unverfilmbar geltende Vorlage zu adaptieren. Denn 3 Body Problem ist keine klassische Adaption, die Buch für Buch durch die Story schreitet, sondern ein Remix, der die auf die Trilogie verteilte Gesamtgeschichte chronologisch zusammenführt.

So werden schon in Staffel 1 Charaktere aufgebaut und Ereignisse vorbereitet, die später noch wichtig sind – wie beispielsweise der Kauf eines gewissen Sterns namens DX3906. In Cixin Lius Trisolaris-Reihe gibt es nämlich keine durchgängigen Protagonisten. Jedes Buch hat andere Hauptcharaktere, die oftmals blass gezeichnet und nur funktional sind, um Lius spektakuläre Sci-Fi-Ideen zu erzählen.

Mehr zu Netflix' 3 Body Problem könnt ihr im Podcast hören:

In den Büchern gibt es auch keine Oxford Five und die meisten Personen begegnen sich (fast) nie. Für die Serien-Adaption haben die Showrunner hingegen durch verbundene menschliche Schicksale eine homogenere Vision erschaffen, die uns auch langfristig auf emotionaler Ebene durch die Science-Fiction-Saga führen kann. Die wird nämlich (zumindest in den Büchern) noch komplexer und wahnwitziger in ihren Sci-Fi-Ideen.

3 Body Problem umgeht mit seinen Figuren-Änderungen eines der größten Dilemmas von Buchverfilmungen. Für Lesende sind diese oft vorhersehbar, denn sie wissen, wohin die Geschichte läuft – wenn sie nicht dramatisch geändert wird. Und ja, auch im Fall der Netflix-Serie bleibt die übergreifende Handlung rund um die San-Ti die gleiche. Aber auf der Charakterebene halten die Game of Thrones-Macher selbst für Trisolaris-Expert:innen noch einige frische Überraschungen bereit.