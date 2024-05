Herber Rückschlag für Blue Bloods- und NCIS-Fans: 18 Serien gnadenlos abgesetzt – sogar 2 Netflix-Hits sind dabei

Die großen US-Sender haben über die Zukunft vieler Serien entschieden. Insgesamt 18 Serien werden nicht für neue Staffeln zurückkehren – 3 davon streamen bei Disney+ und 2 bei Netflix.

Das in Deutschland bei Netflix streamende The Big Bang Theory-Spin-off Young Sheldon und die Krankenhausserie The Good Doctor erfreuen sich großer Beliebtheit. Aber es gibt schlechte Nachrichten: Sie gehören ebenso wie der Polizeiserien-Hit Blue Bloods zu den 18 Serien, die abgesetzt bzw. beendet wurden und nicht für neue Staffeln zurückkehren.

Beim alljährlichen Upfronts-Event entscheiden die 4 großen US-Networks ABC, CBS, FOX und NBC (The CW setzt das Event mittlerweile aus) über das Schicksal Dutzender Serien und stellen das Programm für die kommende Season vor. Eine Übersicht aller abgesetzten und beendeten Serien haben wir euch hier zusammengestellt.



Besonders bitter dabei: Die letzten zwei noch verbleibenden Science-Fiction-Serien des US-Network-Fernsehens wurden ebenfalls abgesetzt. Da keine neuen bestellt wurden, wird es in der kommenden Serien-Season keine Sci-Fi-Stoffe mehr bei ABC, CBS, FOX und NBC zu sehen geben.

ABC beendet 6 Serien: Aus für Spin-offs von The Rookie und Grey's Anatomy

ABC The Rookie: Feds

Nach 7 Staffeln und 126 Folgen geht der Krankenhaus-Serien-Hit The Good Doctor im Mai in den USA zu Ende. Das Serien-Ende stand aber rechtzeitig fest, sodass die Geschichte von Dr. Shaun Murphy ordentlich abschlossen werden kann. In Deutschland gibt's die ersten 5 Staffel bei Netflix und Prime Video zu sehen. Bei RTL+ könnt ihr hingegen schon bis Staffel 6 bingen.

Gleiches gilt auch für den Grey's Anatomy-Ableger Seattle Firefighters aka Station 19, den ihr hierzulande bei Disney+ streamen könnt. Dessen Absetzung nach 105 Episoden wurde zu Beginn der Dreharbeiten von Staffel 7 verkündet.

Nach jeweils zwei Staffeln eingestellt, wurden die Serien Noch nicht ganz tot und Wunderbare Jahre, die hierzulande ebenfalls bei Disney+ zu sehen sind. Das nach nur einer Staffel eingestellte The Rookie-Spin-off streamt mit allen 22 Folgen bei WOW.

CBS beendet 6 Serien: Goodbye, Blue Bloods und CSI

CBS Blue Bloods

Für Krimi-Fans ist die Absetzungswelle in diesem Jahr besonders hart. Die Serien NCIS: Hawaii, So Help Me Todd und CSI: Vegas wurden alle ohne richtigen Abschluss beendet. Aufgrund der Hollywood-Streiks umfassten ihre jüngsten Staffeln nur 10 Episoden.

Bei Blue Bloods sieht die Sache etwas besser aus. Zwar wurde auch dieser Serien-Hit (zum Unmut des Serien-Casts) abgesetzt, allerdings ist das Serienende nach 293 Folgen noch längst nicht gekommen. Die finalen Episoden von Staffel 14 werden im Herbst 2024 zu sehen sein.

Fox verzeichnet "nur" 2 Serien-Absetzungen

Fox Welcome to Flatch

Housebroken - abgesetzt nach 2 Staffeln

Welcome to Flatch - abgesetzt nach 2 Staffeln



In diesem Jahr verbucht Fox lediglich zwei Absetzungen. Bereits im Oktober 2023 wurde bekannt, dass die Mockumentary-Serie Welcome to Flatch nicht für weitere Folgen zurückkehren wird. Alle zwei Staffeln streamen hierzulande beim Sky-Streamingdienst WOW. Die Animationsserie Housebroken ist bisher nicht in Deutschland erschienen.

Keine Sci-Fi-Mysterien mehr: NBC hat 4 Serien abgesetzt

NBC La Brea

Im Jahr 2022 wurde mit Magnum PI ein kleines Serienuniversum von CBS endgültig eingestampft. Doch dann folgt die überraschende Rettung durch den Konkurrenzsender NBC, der eine 5. Staffel der Reboot-Serie in Auftrag gab. Nach den bestellten 20 Folgen ist aber dann doch endgültig Schluss. Das Serienfinale lief in den USA am 3. Januar 2024.

Die Absetzungen von Quantum Leap und La Brea ist besonders enttäuschend, da dies die letzten zwei Sci-Fi-Stoffe der großen Network-Sender waren. Das Reboot der Zeitreise-Serie Zurück in die Vergangenheit wurde nach zwei Staffeln und einem fiesen Cliffhanger eingestellt. Das Mystery-Format La Brea erhielt hingegen einen geplanten Abschluss nach drei Staffeln.

