Diese 4 Serien haben den Blue Bloods-Macher für das große Finale inspiriert – endet so Blue Bloods?

Für das große Finale der Krimi-Serie Blue Bloods in Staffel 14 hat sich Serienmacher Kevin Wade Inspiration von anderen Serien geholt. Und das ist für Fans äußerst interessant.

Die Serie Blue Bloods - Crime Scene New York läuft seit nunmehr 14 Staffeln. Einige Episoden der finalen Staffel sind bereits in den USA gelaufen, die letzten acht Folgen sind dort seit dem 18. Oktober bei CBS zu sehen. Für das große Finale von Blue Bloods hat sich Serienmacher Kevin Wade von anderen Serien-Enden inspirieren lassen.

Von MASH bis Sopranos: Diese 4 Serien sind Vorbild fürs Blue Bloods-Ende

In einem Interview mit TV Line im September 2024 gestand Wade, gemeinsam mit der ausführenden Produzentin Siobhan Byrne O'Connor schon seit vielen Jahren über das Finale nachzudenken. Er eröffnete, wie er sich ein solches Ende vorstelle und woher er sich seine Inspiration geholt hatte:

„Ich habe mir die Serienfinale großartiger Shows angeschaut, angefangen bei MASH und Cheers und The Mary Tyler Moore Hour und natürlich Die Sopranos. Ich habe mir viele von ihnen angeschaut, um herauszufinden, was sie gemeinsam haben könnten, und was sie im Grunde genommen gemeinsam haben, ist, dass sie eine großartige Show gemacht haben und dann in den letzten paar Minuten einen kleinen Schwenk hin zu 'Das ist auch das Letzte dieser Serie' gemacht haben.“

Was Kevin Wade an dieser Vorgehensweise begeistert, sei die Tatsache, dass all diese Serien keine Rückschau auf vergangene Erfolge abgehalten hätten.

Vielmehr wurde dem Publikum mit dem Finale eine richtig gute letzte Folge ihrer Serie geliefert. Dies war auch Wades Konzept für das Blue Bloods-Finale und er gibt einen Hinweis darauf, wie Blue Bloods enden wird:

Meiner Meinung nach haben die Staffelfinale von Blue Bloods am besten funktioniert, wenn wir ein Verbrechen oder Verbrecher:in oder eine Situation gefunden haben, in der alle Reagans zusammenarbeiten – getrennt, aber gemeinsam.

Und genau das hätten Wade und sein Team für das Finale von Blue Bloods umgesetzt. Wie genau das aussehen wird, stellt sich zumindest für das US-amerikanische Publikum in wenigen Wochen heraus. Wann Staffel 14 von Blue Bloods nach Deutschland kommt, spekulieren wir hier.

