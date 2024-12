Dieses 215-Minuten-Epos wird mit Der Pate verglichen: Neuer Trailer zum Oscar-Favoriten Der Brutalist teast monumentale Geschichte

Adrien Brody ist auf Oscar-Kurs im monumentalen Filmepos Der Brutalist. Schaut euch hier den atmosphärischen Trailer an!

Kleines Budget, Riesen-Wirkung, so könnte man Der Brutalist zusammenfassen. Das über 200 Minuten lange Epos über den amerikanischen (Alb-)Traum hat sich in den letzten Monaten zum absoluten Festival-Hype entwickelt. Das liegt an seiner ausufernden Erzählspanne und Bildern, die an die großen Epen des amerikanischen Kinos erinnern. Der erste Teaser war für sich schon ein kleines Gesamtkunstwerk und gestern wurde ein längerer Trailer veröffentlicht. Auch der lohnt sich, da er eher die Atmosphäre des Films wiedergibt, statt die ganze Geschichte zu spoilern.

Schaut euch hier den längeren Trailer für Der Brutalist an:

The Brutalist - Trailer 2 (English) HD

Adrien Brody spielt einen fiktiven Architekten, Guy Pearce ist sein reicher Mäzen

Im Zentrum der fiktionalen Erzählung steht László Tóth, gespielt von Adrien Brody, ein jüdischer Architekt aus Ungarn, der den Holocaust überlebt hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg zieht er in die USA, um den "amerikanischen Traum" zu verfolgen. Dort erlebt er jedoch zunächst Armut und Erniedrigung, indem er Arbeiten annimmt, die weit unter seinem Qualifikationsniveau liegen. Währenddessen hofft er darauf, dass seine Ehefrau Erzsébet (Felicity Jones) ihm aus Europa nachfolgen kann.

Ein Wendepunkt in Lászlós Leben tritt ein, als er einen Auftrag von dem wohlhabenden Kunden Harrison Lee Van Buren, gespielt von Guy Pearce, erhält, der seinem Leben eine neue Richtung gibt.

Der Brutalist geht ins Rennen um die Oscars 2025

Seit der Premiere in Venedig hat das Epos hohe Wellen geschlagen, angefangen bei der Kritik, wo der Film Vergleiche mit Der Pate und There Will Be Blood einsammelte, bis hin zur aktuell laufenden Oscar-Saison. So geht der dritte Spielfilm von Brady Corbet (Vox Lux) mit sieben Nominierungen ins Rennen um die Golden Globes, die als wichtiger Vorläufer der Oscar-Verleihung gelten.

Gerade Adrien Brody als Hauptdarsteller und Corbet als Regisseur können sich gute Chancen bei den Oscars ausrechnen. Mehr wissen wir dann am 17. Januar, wenn die Oscar-Nominierungen 2025 verkündet, und am 2. März, wenn die Statuetten verliehen werden.

Mehr über den Film erfahrt ihr in unserem begeisterten ersten Eindruck von Der Brutalist aus Venedig. Ob euch im neuen Jahr wirklich ein Meisterwerk vom Format eines Der Pate erwartet, könnt ihr ab demerfahren, wenn Der Brutalist in den deutschen Kinos startet.