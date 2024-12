Das sind die Golden Globe-Nominierungen 2025

Wer gewinnt bei den Oscars 2025? Die Golden Globe-Awards geben Hinweise. Heute werden die Nominierungen für die Filme und Serien bekanntgegeben.

Das Ende des Jahres naht, was nur eines bedeuten kann: Die Oscar-Saison läuft auf vollen Touren. Schon Monate vor der Verleihung des bedeutendsten Filmpreises in Hollywood werden die Filme und Stars in Stellung gebracht, um möglichst viel Aufmerksamkeit, Nominierungen und Academy Awards zu bekommen. Als Gradmesser für die Favoriten dienen dabei unter anderem die Golden Globe Awards. Heute werden die Nominierungen der 82. Ausgabe bekanntgegeben. Können sich die Oscar-Aspiranten Konklave, Wicked und Dune: Part Two durchsetzen?

Die Nominierungen werden ab 14:15 Uhr hier im Stream verkündet:

Die folgende Auswahl der Nominierungen wird laufend aktualisiert.

Die Nominierungen für die Golden Globes 2025 (Auswahl)

Die Film-Kategorien in der Übersicht

Bester Film - Drama

Bester Film - Musical oder Komödie

Bester Animationsfilm

Bester nicht-englischsprachiger Film

All We Imagine as Light

Emilia Pérez

The Girl With the Needle

I’m Still Here

The Seed of the Sacred Fig

Vermiglio

Beste Schauspielerin - Drama

Bester Schauspieler - Drama

Beste Schauspielerin - Musical oder Komödie

Bester Schauspieler - Musical oder Komödie

Jesse Eisenberg - A Real Pain

Hugh Grant - Heretic

Gabriel LaBelle - Saturday Night

Jesse Plemons - Kinds of Kindness

Glen Powell - A Killer Romance

Sebastian Stan - A Different Man

Beste Nebendarstellerin

Zoe Saldana - Emilia Perez

Ariana Grande - Wicked

Selena Gomez - Emilia Perez

Felicity Jones - The Brutalist

Margaret Qualley - The Substance

Isabella Rossellini - Konklave

Bester Nebendarsteller

Beste Regie

Bestes Drehbuch

Emilia Perez

Anora

The Brutalist

A Real Pain

The Substance

Konklave

Die Serien-Kategorien in der Übersicht

Beste Regie

Beste Serie - Drama

The Day of the Jackal

Diplomatische Beziehungen

Mr. and Mrs. Smith

Shogun

Slow Horses

Squid Game

Beste Serie - Comedy oder Musical

Beste Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film

Bester Darsteller in einer Drama-Serie

Donald Glover - Mr. and Mrs. Smith



Jake Gyllenhaal - Aus Mangel an Beweisen



Gary Oldman - Slow Horses



Eddie Redmayne - The Day of the Jackal



Hiroyuki Sanada - Shogun



Billy Bob Thornton - Landman



Beste Darstellerin in einer Drama-Serie

Kathy Bates - Matlock

Emma D’Arcy - House of the Dragon

Maya Erskine - Mr. and Mrs. Smith

Keira Knightley - Black Doves

Anna Sawai - Shōgun

Keri Russell - Diplomatische Beziehungen

Bester Darsteller in einer Musical- oder Comedy-Serie

Beste Darstellerin in einer Musical- oder Comedy-Serie

Kathryn Hahn - Agatha All Along

Jean Smart - Hacks

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Selena Gomez - Only Murders in the Building

Ayo Edebiri - The Bear

Kristen Bell - Nobody Wants This

Bester Darsteller in einer Miniserie

Beste Darstellerin in einer Miniserie

Jodie Foster - True Detective: Night Country

Cate Blanchett - Disclaimer

Sofía Vergara - Griselda

Cristin Milioti - The Penguin

Kate Winslet - The Regime

Naomi Watts - Feud Capote vs. the Swans

Alle weiteren Kategorien findet man auf der Homepage der Golden Globes.

Die Golden Globe Awards werden jährlich vom Verband der Auslandspresse in Hollywood (HFPA) vergeben. Die 82. Verleihung findet in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar 2025 in Los Angeles statt. Komikerin Nikki Glaser wird durch die Veranstaltung führen.