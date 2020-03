Disney+ bei Sky: Das Kombinationsangebot ist so gut wie sicher

Bietet Sky die Disney+-App im Bundle an? Dem steht nun kaum noch etwas im Wege. Lest hier, wie die Kombination bei Sky Q aussehen könnte.

Wenn Disney+ in Deutschland startet, wird das Angebot der Streamingdienste noch größer und unübersichtlicher als ohnehin schon. Kunden werden sorgfältiger auswählen, welche Dienste sie abonnieren - und welche sie rotieren oder ganz verlassen. Anbieter wie Sky haben dieses Problem bereits erkannt und bieten Bundles an, also Kombinationsangebote, die die verschiedenen Dienste bündeln.

Die wichtigsten Fragen zu Disney+

Über die Plattform Sky Q lassen sich seit geraumer Zeit neben Sky Ticket etwa auch Netflix-Inhalte streamen. Sky Q-Nutzer erhalten dann nur noch eine Rechnung für Sky-Dienste und Netflix zusammen. Sky Q funktioniert nur auf einem speziellen Receiver, der als eine Art Medien-Center dient, auf dem auch die wichtigsten Mediatheken etwa von ZDF und ARD abrufbar sind.

Läuft Disney+ auch bei Sky Q?

In Großbritannien ist laut Deadline seit heute sicher, dass Sky Disney+ an Sky Q anbindet. Damit rückt der Deal auch für Deutschland näher. Sky Deutschland gibt auf seiner Infoseite an, es sei "sehr wahrscheinlich, dass Disney+ auf die Sky Q Plattform integriert" wird. Nur die Art und Weise stehe noch nicht fest.

Interessiert ihr euch für ein Abo bei Disney+? Dann klickt auf den Link und informiert euch oder schließt ein Abo ab: Bei diesem Link handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit einem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Sky listet zwei Möglichkeiten auf, wie Disney+ bei Sky Q eingeflochten werden könnte.

"Disney+ über Sky buchen und Kombi-Rabatt erhalten"

"Disney+ als eigenständigen Service buchen und Zugangsdaten bei Sky Q eingeben (gleicher Preis für Disney+)"

Sky Q mit Disney+: Der Preis ist schwer einzuschätzen

Für das günstigste Sky Q-Abo mit Netflix (Standard) zahlen Kunden derzeit im ersten Jahr 27,49 Euro und danach 47,99 Euro. Disney+ kostet in Deutschland monatlich 6,99 Euro. Ein Endpreis mit Disney+ würde sich wohl 5 bis 7 Euro über dem aktuellen Preis bewegen.

Wie viele Streamingdienste nutzt ihr gleichzeitig?