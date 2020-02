Disney+ in Deutschland: So viele Profile und Geräte könnt ihr gleichzeitig nutzen

Bei Disney+ ist die maximale Geräteanzahl genauso festgelegt wie die der Profile. Aber keine Sorge: Die Zugänge sind großzügig gehalten. Vorsicht ist dennoch geboten.

Ein einziges Abo-Modell bietet Disney+ an. Gegenüber der dreistufigen Struktur von Netflix ist das ein erfrischend reduzierter Ansatz. Jede Kundin, die sich für eine Mitgliedschaft entscheidet, kriegt so das gleiche Angebot und die gleiche Qualität zum gleichen Preis. Und in dem Disney+-Abo steckt richtig viel drin. Disney+ will der Streamingdienst für die ganze Familie sein und hat seine Landschaft darauf ausgerichtet.

Die wichtigsten Fragen zu Disney+

Bis zu 7 Personen können Disney+ nutzen, also ein stattlicher Haushalt. "Kaufen" muss den Dienst nur eine Person, die die Zugänge unter den Mitgliedern der Streaminggemeinschaft "aufteilt".

Die Profile bei Disney+

7 verschiedene Profile lassen sich in einer einzigen Mitgliedschaft anlegen. Achtung: Das erste Profil, das erstellt wird, ist automatisch das Profil des Account-Besitzers.

Die Profile könnt ihr personalisieren, mit einem Avatar etwa, der beim Einloggen erscheint. 200 Avatare aus der Disney-Welt stehen dafür zur Verfügung. Wichtiger ist aber: Ein Profil verhält sich zu einem Streamingdienst wie Disney+ wie ein Zimmer zu einem Haus. Ihr findet es vor, wie ihr es hinterlassen habt bzw. eure Serie geht dort weiter, wo ihr sie verlassen habt.

Es gibt aber einen Haken.

Gleichzeitig streamen bei Disney+

4 Personen innerhalb eines Accounts können gleichzeitig auf verschiedenen Endgeräten streamen. Bei Netflix sind es ebenfalls 4, bei Amazon Prime 2. Ihr solltet also genau überlegen, an wie viele Personen ihr die Zugangsdaten weitergebt. Bei 7 Personen mit Zugriff auf ein Profil kann es schnell zu Kollisionen kommen.

Maximale Geräte bei Disney+

10 Geräte könnte ihr anmelden. Damit ihr eure Zugangsdaten nicht mit der ganzen Nachbarschaft teilt, hat Disney diese maximale Anzahl festgelegt. Geräte werden automatisch angemeldet, wenn ihr Disney+ darauf benutzt. Bei 7 Personen, die potentiell zugreifen auf einen Account, kann das schnell ausarten - ein weiterer Anreiz, die Zugangsdaten nicht an Hinz und Kunz weiterzugeben. Haltet sie lieber in einem übersichtlichen Kreis.

Wie werdet ihr Disney+ aufteilen?