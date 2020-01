Disney+: Alle Filme und Serien zum Start im Überblick

Bald kommt mit Disney+ ein neuer Streamingdienst, der Netflix und Amazon gehörig Konkurrenz machen wird. Wir haben alle Filme und Serien zum Start zusammengetragen.

Wie schon länger bekannt, plant der Disney-Konzern einen Streaming-Dienst, der aus verschiedenen Themenwelten bestehen wird. Mitte Oktober wurde das kommende Angebot in einem gewaltigen 3 Stunden-Trailer enthüllt. Im Folgenden findet ihr die zahlreichen Filme wie Serien in chronologischer Reihenfolge, die dazugehören werden.

Beim Start von Disney+ am 12. November 2019 in den USA werden diese Werke verfügbar sein. Unklar ist, ob alle gelisteten Filme und Serie auch in Deutschland zu sehen sein werden.

Am 21. Januar 2020 gab das Studio in einer Pressemitteilung bekannt, dass Disney+ am 24. März 2020 in Deutschland an den Start gehen wird. Zudem wurde der Preis für den Streamingdienst bekanntgegeben: Disney+ kostet 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro pro Jahr.

Klassische Animationsfilme bei Disney+

Seit mehr als 80 Jahren präsentiert uns das Walt Disney-Studio Zeichentrickfilme. Das Studio und viele dieser animierten Klassiker haben Geschichte geschrieben. Die Disney-Meisterwerke sowie alle Disney-Prinzessinnen vereint bei einem Streamingdienst zu sehen, ist beeindruckend und zeigt uns zudem einen Blick auf die Filmgeschichte.

Die 1930er

Die 1940er

Die 1950er

Die 1960er

Die 1970er

Die 1980er

Die 1990er

Die 2000er

Die 2010er

Pixar-Filme bei Disney+

Pixar zeigte uns Mitte der 1990er Jahre eine neue animierte Welt. Per Computer wurden uns originäre Geschichten erzählt. Seit 2006 gehört das Studio zum Disney-Konzern und ist dort eine eigenständige Abteilung.

Die 1990er

Die 2000er

Die 2010er

Spielfilme bei Disney+

Seit den 1940er Jahren produziert der Disney-Konzern auch Spielfilme. Derart berühmt wie ihre animierten Kollegen wurden sie anfangs nicht. Mittlerweile verfügt das Studio über einen großen Katalog von Kino- und TV-Filmen, darunter erfolgreiche Franchises, wie zum Beispiel Fluch der Karibik, Narnia oder Highschool Musical.

Die 1940er

Die 1950er

Die 1960er

Die 1970er

Die 1980er

Die 1990er

Die 2000er

Die 2010er

TV-Shows und -Serien

Die 1980er

Die 1990er

Die 2000er

Die 2010er

Star Wars - Filme und Serien bei Disney+

Im Oktober 2012 wurde Lucasfilm für 4,05 Milliarden US-Dollar an das Walt Disney Studio verkauft. Seitdem ist das Star Wars-Franchise enorm gewachsen, nicht immer zur Zufriedenheit der Fans. Nicht alle Filme der Weltraumsaga werden zu Beginn bei Disney+ verfügbar sein. Wir sind gespannt, wie dies die Fans aufnehmen.



Marvelfilme und -serien bei Disney+

Marvel Studios wurde 1993 gegründet und ist mittlerweile ein Tochterunternehmen der Walt Disney Studios. Seitdem sind zahlreiche Filme, vor allem aus dem Superhelden-Genre, entstanden. Viele tauchen hier aber gar nicht auf, unter anderem weil die Filme zu Beginn Koproduktionen sind. Mit dem Marvel Cinematic Universe ist das Studio zum Garant für Kassenerfolge geworden.

National Geographic - Filme und Serie bei Disney+

Über 70 % am Sender National Geographic gehört seit dem Zukauf von Fox dem Walt Disney Studio. Für Fans von Dokumentationen ist dies bei Disney+ ein echter Zugewinn. Immer wieder punktet der Sender mit hervorragenden Dokumentationen, zuletzt mit Free Solo, der im letzten Jahr den Oscar als Bester Dokumentarfilm gewonnen hat.

Die 2000er

How Dogs Got Their Shapes (2005)

Dog Whisperer With Cesar Millan (2007)

Stonehenge Decoded: Secrets Revealed (2008)

Kingdom of the Blue Whale (2009)

Easter Island Unsolved (2009)

Bizarre Dinosaurs (2009)

Die 2010er

Journey to Shark Eden (2010)

Great Migrations (2010)

Brain Games (2011)

The Incredible Dr. Pol (2011)

Secrets of the King Cobra (2012)

Winged Seduction: Birds of Paradise (2012)

Life Below Zero (2013)

Sharks of Lost Island (2013)

Miracle Landing on the Hudson (2014)

Dr. Oakley, Yukon Vet (2014)

Dr. K's Exotic Animal ER (2014)

Wild Yellowstone (2015)

World's Greatest Dogs (2016)

Expedition Mars: Spirit & Opportunity (2016)

Before the Flood (2016)

Sea of Hope: America's Underwater Treasures (2017)

Atlantis Rising (2017)

Origins: The Journey of Humankind (2017)

Earth Live (2017)

Kingdom of the Apes: Battle Lines (2017)

Diana: In Her Own Words (2017)

Breaking 2 (2017)

Jane (2017)

Titanic: 20 Years Later With James Cameron (2017)

Secrets of Christ's Tomb: Explorer Special (2017)

Man Among Cheetahs (2017)

Decorating Disney: Holiday Magic (2017)

Planet of the Birds (2018)

Giants of the Deep Blue (2018)

Rocky Mountain Animal Rescue (2018)

Into the Okavango (2018)

Drain the Oceans (2018)

Free Solo (2018)

Under The Sea: A Descendants Short Story (2018)

Mars: Inside SpaceX (2018)

Mission to the Sun (2018)

The Flood (2018)

Tree Climbing Lions (2018)

Paris to Pittsburgh (2018)

Into the Grand Canyon (2019)

Lost Treasures of the Maya (2019)

The Lost Tomb of Alexander the Great (2019)

Hostile Planet (2019)

Apollo: Missions to the Moon (2019)

Gordon Ramsay: Uncharted (2019)

Kingdom of the White Wolf (2019)

Science Fair (2018)

Die Startliste von Disney+ ist riesig. Hier werden uns 80 Jahre Filmgeschichte präsentiert. Ob die vielen Titel allerdings ausreichen, um Film- und Serienfans zu Abonnenten zu machen, werden wir erst beobachten. Es kommt bestimmt auch darauf an, wie gut die neuen und eigens für den Streamingdienst produzierten Titel sind.

Was sagt ihr zu dem Programm von Disney+? Würde ihr euch ein Abo zulegen?