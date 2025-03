Disney-Film traumatisiert seit 83 Jahren Kinder: Jetzt kommt die grausamere Neuverfilmung im neuen Trailer

Vom Studio hinter Winnie the Pooh: Blood and Honey kommt dieses Jahr die brutale Horror-Version von Bambi. Schaut euch Eindrücke aus dem Film im neuen Trailer an.

Unter den Disney-Klassikern ragt Bambi wahrscheinlich für immer als Zeichentrick-Klassiker heraus, der mit seiner herzzerreißenden Szene des Todes der Mutter unzählige Kinder verängstigt und zum Weinen gebracht hat. 83 Jahre später kündigt sich eine derbe Neuverfilmung an, die das niedliche Reh in ein blutrünstiges Monster verwandelt! Aber seht selbst...

Schaut hier den neuen Trailer zu Bambi: The Reckoning:

Bambi: The Reckoning - Trailer (English) HD

Neue Horror-Version von Bambi ist Teil eines größeren Universums

In Bambi: The Reckoning von Regisseur Dan Allen stellen Xana (Roxanne McKee) und ihr Sohn Benji (Tom Mulheron) nach einem Autounfall fest, dass sie weiter in großer Gefahr sind. Ein mordlustiges Reh eröffnet die Jagd auf sie und hat dafür einen guten Grund, der aus dem Zeichentrickfilm von 1942 schon allbekannt ist.

Bambi: The Reckoning ist Teil des sogenannten Poohniverse, das 2023 mit Winnie the Pooh: Blood and Honey eröffnet wurde. Weitere extrem günstig produzierte Horror-Versionen bekannter Kinderfiguren wie Pinocchio Unstrung und Peter Pan's Neverland Nightmare sind Teil dieser Reihe, die auf einen großen Event-Film à la Marvel's Avengers hinauslaufen soll. Wann dieser genau erscheint, ist noch nicht bekannt.

Wann startet Bambi: The Reckoning im Kino?

In den USA soll die Horror-Version des Disney-Klassikers im Sommer 2025 in die Kinos kommen. Ein deutscher Starttermin steht bis jetzt noch nicht fest.

Neben Bambi: The Reckoning startet am 1. Mai 2025 außerdem eine französische Neuverfilmung in den deutschen Kinos. Bambi - Eine Lebensgeschichte aus dem Walde hält sich dabei deutlich mehr an die ursprüngliche Buchvorlage des österreichisch-ungarischen Jägers Felix Salten aus dem Jahr 1922.

Schaut hier noch den Trailer zur französischen Bambi-Neuverfilmung:

Bambi: Eine Lebensgeschichte aus dem Walde - Trailer (Deutsch) HD

Der französische Film ist mit echten Tieren vor der Kamera deutlich näher am Original als der grotesk zum Horror verfremdete Film aus dem Poohniverse.