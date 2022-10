Disney ist "ein grauenhafter Zirkus": Einer der besten Regisseure flieht enttäuscht zu Netflix

Grusel-Meister Tim Burton begann seine Karriere bei Disney. Nach Erfahrungen beim Dreh von Dumbo wandte er sich allerdings enttäuscht Netflix zu.

Tim Burton ist eine Regie-Legende. Der Schöpfer einzigartiger Visionen wie Edward mit den Scherenhänden verbindet mit dem Disney-Studio eine Zusammenarbeit, die vor über 40 Jahren ihren Anfang nahm. Seine Erfahrungen bei Dumbo vermiesten die Partnerschaft aber gründlich. Nun steht für ihn nur noch ein Netflix-Projekt am Horizont.



Disney-Dreh zerstörte Tim Burton so sehr, dass er sich selbst für Dumbo hielt

Das erklärte er bei einer Pressekonferenz des Lumière Festivals in Lyon, wie Deadline berichtet.

Ich begann bei Disney meine Karriere. Aber seit Dumbo glaube ich, meine Tage dort sind gezählt. Ich merkte damals, dass ich selbst Dumbo bin und in diesem großen, grauenhaften Zirkus schufte und fliehen muss.

Geplant habe er an Filmen lediglich momentan lediglich die Addams Family-Serie Wednesday für Netflix, so der Filmemacher. Burton begann seinen Werdegang Anfang der 1980er als Animator bei Disney (via Vanity Fair ).

Was genau am Dumbo-Dreh schief gelaufen ist, beschreibt er nicht. Er äußert sich lediglich vage darüber, dass es nun außerhalb von Mega-Franchises wie Star Wars oder Pixar nur noch "wenig Platz" bei Disney gebe. Ob er beim Streaming-Giganten Neflix tatsächlich mehr Freiraum gefunden hat, wird Wednesday hoffentlich zeigen.

