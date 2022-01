Doctor Strange 2 zeigt uns mit bizarrer Frisur eine völlig neue Version des Marvel-Zauberers

Die MCU-Fortsetzung Doctor Strange in the Multiverse of Madness zeigt uns verschiedene Varianten von Benedict Cumberbatchs Marvel-Helden. Die neuste trägt eine ungewohnte Frisur.

Achtung, potentielle Spoiler!

Das Konzept des Multiversums wird immer wichtiger für das Marvel Cinematic Universe. Besonders Spider-Man: No Way Home profitiert von den spannenden Möglichkeiten, die sich durch das Verbinden verschiedener Universen auftun. Auch Doctor Strange erforscht in seinem nächsten MCU-Abenteuer das Multiversum.

Nachdem der von Benedict Cumberbatch verkörperte Marvel-Held in No Way Home einen Zauber wirkte, der Figuren aus anderen Spidey-Ären zurückbrachte, wird er in seiner eigenen Fortsetzung mit dem kompletten Multiversums-Wahnsinn konfrontiert. Der Film trägt passenderweise den Titel Doctor Strange in the Multiverse of Madness.



Hier könnt ihr den Trailer zu Doctor Strange 2 schauen:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Schon der erste Trailer zur Doctor Strange-Fortsetzung wartete mit einer überraschenden Enthüllung auf: Plötzlich drehte sich die böse Variante des Sorcerer Supreme ins Bild, die wir zuvor in der Animationsserie What If...? auf Disney+ kennengelernt haben. Wie sich nun herausstellt, ist es nicht die einzige Doctor Strange-Variante im Film.

Doctor Strange 2 zeigt uns mindestens drei Varianten von Benedict Cumberbatchs Marvel-Zauberer

Einmal mehr ist es ein Merchandise-Produkt, das uns zusätzliche Einblicke in einen Marvel-Film gewährt. Wie Comic Book festhält, wurde eine Spielzeugfigur gesichtet, die einen dritten Doctor Strange präsentiert. Er trägt einen langen Pferdeschwanz, der offenbar an die Defenders-Variante der Figur aus den Comics angelehnt ist.

Comic Book verweist zudem auf eine Ähnlichkeit zu Kaecilius (Mads Mikkelsen), der im ersten Teil als Bösewicht in Erscheinung trat. Wie sich diese dritte Doctor Strange-Variante genau in die Handlung einfügt, ist unklar. Herausfinden werden wir es spätestens am 4. Mai 2021, wenn der von Sam Raimi inszenierte Doctor Stange in the Multiverse of Madness in die Kinos kommt.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

