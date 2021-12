Wie geht es nach Spider-Man: No Way Home weiter? 3 Möglichkeiten für Tom Hollands Marvel-Zukunft

Spider-Man: No Way Home endet an einem extrem spannenden Punkt für Tom Hollands Peter Parker.

Achtung, es folgen Spoiler!

In Spider-Man: No Way Home steht einiges auf dem Spiel. Ehe sich der von Tom Holland verkörperte Peter Parker versieht, öffnen sich die Tore zum Multiversum und Bösewichte aus alten Spider-Man-Filmen schlagen im Marvel Cinematic Universe auf, angefangen bei Doc Ock über Electro bis hin zu Green Goblin.

Um die Sache wieder ins Lot zu bringen, muss Peter Parker selbst das größte Opfer bringen. Er bittet Doctor Strange, jenen Zauber zu entfesseln, der die gesamte Welt vergessen lässt, dass er existiert. Dazu gehören auch geliebte Menschen wie MJ und Ned. In den letzten Minuten des Films ist Spider-Man so allein wie nie zuvor.

Wie geht es nach Spider-Man: No Way Home weiter?

No Way Home findet einen unerwarteten Abschluss für Hollands Spider-Man-Trilogie. Im Gegensatz zu vielen anderen MCU-Abenteuern, bei denen klar ist, in welche Richtung sich die Fortsetzung bewegt, herrscht hier ein Gefühl von Ungewissheit. Peter verabschiedet sich von allem, was ihn im MCU ausgezeichnet hat. Und erfindet sich neu.

Obwohl Holland mehrmals angedeutet hat, dass er Spider-Man nicht bis in alle Ewigkeiten spielen wird und sich gerne eine Auszeit nehmen würde, ließ Produzentin Amy Pascal vor wenigen Tagen verlauten, dass sie eine weitere Trilogie mit Holland plant. Wir haben drei Ideen zusammengetragen, wie diese Trilogie aussehen könnte.

Möglichkeit 1 für Spider-Man nach No Way Home: Ein Neustart der Reihe

Im Epilog von No Way Home trennt sich Peter nach und nach von all den Dingen, die ihn mit seinem alten Leben verbinden. Beziehungen, Freundschaften und, ja, auch die Spidey-Rüstung, die er von Tony Stark erhalten hat. Fortan hört er den Polizeifunk ab und schwingt im selbst genähten Kostüm einsam durch die Straßen von New York.

Nachdem Spider-Man in den letzten Jahren zu einer zentralen MCU-Figur wurde und sogar gegen Thanos kämpfte, könnte sich die neue Trilogie losgelöst von den größeren Ereignissen des Franchise entfalten und mehr auf spezifische Spidey-Geschichten fokussieren, anstatt die nächste Avengers-Zusammenkunft vorzubereiten.

Peter Parker als Student, als Fotograf und als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft: Befreit von der großen MCU-Bürde offenbaren sich einige spannende Optionen für die nächste Trilogie. Was ist, wenn Peter an der Uni Gwen Stacey über den Weg läuft oder sich mit einem gewissen Miles Morales anfreundet? Hier ist sehr viel möglich.

Möglichkeit 2 für Spider-Man nach No Way Home: Der Weg zurück ins MCU

So reizvoll die Idee ist, Hollands Spidey über weite Strecken aus dem MCU-Gefüge auszuklammern, scheint es eher unwahrscheinlich, dass sich seine Wege nie wieder mit altbekannten Figuren kreuzen. Die nächste Trilogie könnte thematisieren, wie der einsame Peter seinen Weg zurückfindet in die Welt, die ihn vergessen hat.

All diese schicksalhaften Erfahrungen, die er mit niemandem teilen kann: An herzzerreißenden Szenen dürfte es nicht mangeln. Die Begegnungen mit MJ und Happy am Ende von No Way Home haben uns einen ersten Vorgeschmack darauf gegeben. Für das MCU entsteht in diesen Momenten eine gute Möglichkeit zur Selbstreflexion.

Spider-Man kehrt an prägende Stationen seines Lebens zurück und findet neue Anknüpfungspunkte. Durch seinen Wissensvorsprung könnte die nächste Trilogie seinen MCU-Werdegang Revue passieren lassen. Wenn sich Peter vorsichtig an seine Vergangenheit herantastet, lernen wir vertraute Beziehungen neu kennen.

Möglichkeit 3 für Spider-Man nach No Way Home: Das Multiversum eskaliert

Von Loki über What If...? bis No Way Home: Das MCU hat sich dieses Jahr alle Mühe gegeben, um das Konzept des Multiversums im MCU zu etablieren. Die nächste Spider-Man-Trilogie könnte verstärkt darauf zurückgreifen. Ähnlich, wie es die aus dem Animationsfilm Spider-Man: A New Universe entstandene Filmreihe tut.

Nicht nur bekommt Tom Hardys Venom dann vielleicht das von den Fans langersehnte Crossover spendiert, das ihm die Mid-Credit-Szene von No Way Home streitig gemacht hat. Auch eine erneute Rückkehr von Tobey Maguire und Andrew Garfield wäre denkbar, die dem jungen Spidey bei zukünftigen Herausforderungen zur Seite stehen.

Crossover mit Spider-Man möglich: Daredevil und Kingpin sind auch wieder da

Aus Franchise-Perspektive ist das größte Vermächtnis von No Way Home, dass Sony erfolgreich zwei alte Filmuniversen reaktiviert hat, die unter dem Multiversums-Banner problemlos mit anderen Kontinuitäten abgestimmt werden können. Und wer weiß, vielleicht crasht in Zukunft auch das animierte Spider-Verse ins MCU.

Podcast: Ist No Way Home der beste Marvel-Film des Jahres?

In dieser Ausgabe des FILMSTARTS-Podcasts Leinwandliebe könnt ihr noch tiefer in Spider-Man: No Way Home eintauchen. Zu Beginn gibt es einen spoilerfreien Teil, danach geht es ans Eingemachte des neuen Marvel-Blockbusters.

Diskutiert wird u.a., wie sich No Way Home ins MCU und in die Spider-Man-Reihe einfügt. Darüber hinaus geht es um die Post-Credit-Szene und weitere Überraschungen.



Wie stellt ihr euch Spider-Mans Zukunft nach No Way Home vor?