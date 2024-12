Doppelte Horror-Fortsetzung: Von 28 Years Later kommen gleich zwei Filme – und das kurz hintereinander

Es hat lange gedauert, bis der dritte Film aus der 28 Days Later-Reihe konkret an Form angenommen hat. Doch jetzt geht alles ganz schnell. Auch Teil 4 ist bereits in Arbeit und erscheint früher als gedacht.

Mit 28 Days Later haben Danny Boyle und Alex Garland einen wegweisenden Horror-Film geschaffen, der nicht nur den Zombie-Mythos ins 21. Jahrhundert brachte, sondern sich ebenfalls als Vorreiter des digitalen Kinos entpuppte. 2002 kam der erbarmungslose Survival-Trip ins Kino, fünf Jahre später folgte das Sequel 28 Weeks Later.

Obwohl beide Filme erfolgreich waren und sowohl von der Kritik als auch dem Publikum positiv aufgenommen wurden, hat es sehr lange gedauert, bis der nächste Teil konkret wurde. Nächstes Jahr ist es aber endlich so weit. Mit 28 Years Later wird die Reihe nach langer Pause fortgeführt – und das ist noch lange nicht alles.

28 Years Later und 28 Years Later: The Bone Temple kommen kurz hintereinander ins Kino

Bereits im Zuge der Ankündigung von 28 Years Later stellte sich heraus, dass das Studio Sony den Film als Auftakt einer neuen Trilogie positionieren will. Anstelle abzuwarten, wie gut der nächste Teil läuft, wurde dessen Fortsetzung direkt in Auftrag gegeben, namentlich 28 Years Later: The Bone Temple. Jetzt steht der Kinostart fest.

Hier könnt ihr den Trailer zu 28 Years Later schauen:

28 Years Later - Trailer (Deutsch) HD

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat sich Sony bei der Veröffentlichung der neuen 28-Filme für eine ungewöhnliche Herangehenweise entschieden. Während zwischen Film-Fortsetzungen meist ein bis zwei Jahre liegen, kommen 28 Years Later und 28 Years Later: The Bone Temple im Abstand von rund einem halben Jahr ins Kino.

Konkret sieht der Fahrplan wie folgt aus:

28 Years Later startet am 20. Juni 2025

28 Years Later: The Bone Temple folgt am 16. Januar 2026

Für die erste Rückkehr der Horror-Reihe gibt es auch schon ein deutsches Datum: 28 Years Later kommt hierzulande am 19. Juni 2025 ins Kino. Es ist davon auszugehen, dass Sony den Kinostart der Fortsetzung zeitnah zum US-Start datiert. Offenbar hat das Studio großes Vertrauen in die Wiederbelebung der Zombie-Marke.

Danny Boyle und Alex Garland sind im 28-Kosmos zurück – und Nia DaCosta setzt ihre Arbeit fort

28 Years Later wurde erneut von Danny Boyle inszeniert und basiert auf einem Drehbuch aus der Feder von Alex Garland. Die beiden kreativen Köpfe sind auch in The Bone Temple involviert. Regie hat dieses Mal allerdings jemand anderes übernommen: Nia DaCosta, die zuletzt Candyman und The Marvels ins Kino gebracht hat.

Zur Handlung der neuen 28-Filme ist nach wie vor wenig bekannt. Selbst der Trailer zu 28 Years Later gewährt uns nur ein paar kryptische Einblicke in die post-apokalyptische Welt. Laut dem Hollywood Reporter ist das Rage-Virus zurückgekehrt und wir folgen einer Gruppe Überlebender in einer Welt voller Infizierter.