Dreiste Stranger Things-Kopie bei Amazon Prime: Trashig, aber extrem gruselig

Bei Amazon Prime ist jetzt ein Horrorfilm verfügbar, der aussieht wie Stranger Things. Lasst euch nicht täuschen. They Reach ist eine Mogelpackung. Eine gruselige Mogelpackung.

Der Erfolg von Stranger Things findet viele Nachahmer. Einige lassen sich von den Figuren, der Atmosphäre und dem Setting inspirieren und finden einen eigenen Dreh, wie Summer of 84. Die Es-Geschichte gab es schon, sie wäre ohne den Stranger Things-Erfolg aber wohl nicht erneut verfilmt worden. Das sind alles solide, sogar sündhaft teure Produktionen.

Dann gibt es aber auch Filme, die sich ein bisschen Schwung erhoffen vom Stranger Things-Hype und dafür nur geringen Aufwand betreiben. They Reach (zu Amazon *) aus dem Jahr 2020 ist so ein Kandidat. Der Stranger Things-Klon (zumindest äußerlich) streamt jetzt bei Amazon Prime in der Flatrate.

Bei Prime: Was They Reach mit Stranger Things gemeinsam hat (nicht viel)

Ich habe nur den Trailer gesehen und das Artwork, mit dem der Film etwa bei Amazon vertrieben wird. Allein das Poster erinnert frappierend an die Netflix-Serie. Das fängt bei der charakteristischen Schrift an, geht über die Farbgestaltung und hört bei der Anordnung der Figuren auf.

Die Stranger Things-Poster sind natürlich deutlich schöner.

Die Stranger Things-Schrift lässt sich übrigens denkbar simpel generieren, über diese Seite etwa . Ich habe da mal was Cooles gemacht:

Da kann man gar nicht mehr aufhören.

Im Trailer verdichten sich dann die Zeichen, dass hier jemand auf einfachstem Wege die Stranger Things-Sehnsucht einiger Fans ausnutzen will. In dem Clip wummern Synthies ganz wie im berühmten Intro der Serie. Der Trailer kann sogar mit einigen sehr ordentlichen Schockmomenten aufwarten. In dem durchaus gruseligen Clip fällt der Trash so schnell gar nicht auf. Ganz schön fies.

Warum sieht They Reach aus wie Stranger Things?

Die Strategie erinnert an die günstig produzierten Mockbuster von Asylum, die mit Filmen wie Transmorphers darauf spekulieren, dass Transformers-Fans beim DVD-Kauf nicht ganz genau hingucken und danebengreifen. Als Netflix-Original sind Stranger Things-Boxen ja Mangelware. Die Produktionsfirma Single Schred Films ist dafür noch nicht bekannt, stellte vor They Reach aber auch nur Kurzfilme her. Verdächtiger ist da schon der Verleiher Uncork'd Entertainment, der es faustdick hinter den Ohren hat und 2018, also im Jurassic World 2-Jahr, einen Dinofilm namens The Jurassic Games vertrieb.

Wenn ihr ein Amazon Prime-Abo habt, kostet euch der kurze Blick in They Reach immerhin nichts bis auf etwas Lebenszeit.



Der Trailer zu They Reach

They Reach Trailer (deutsch) ᴴᴰ

Bei Amazon: Ist They Reach ein guter Film?

Eher nicht, leider. Bei Moviepilot kommt die Geschichte, die in einer Kleinstadt (nicht Hawkins) in den USA am Ende der 70er (immerhin nicht die Achtziger) spielt, auf eher unterdurchschnittliche Bewertungen. Der 4.2-Schnitt der Moviepilot-Community wirkt fast gnädig angesichts der vernichtenden 2.5-Punkte-Rezension von knusperzwieback:

Ein Vintage T-Shirt macht noch keinen guten Film. Von Anfang an so schlecht gespielt und von den üblichen Gruselfilmen der letzten Zeit abgekupfert, dass ich dachte der Film solle eine Satire/Komödie sein.

Nach 15 Minuten wurde mir aber klar, dass das einfach nur ein schlechter Film ist. Man versuchte halt einen auf Stranger Things, Conjuring und Co. zu machen, was aber mangels guter Schauspieler/Technik gehörig in die Hose ging.

Wenn ihr jetzt doch Lust bekommen habt: Darum geht es in They Reach

In They Reach lässt im Jahr 1979 ein kleines Mädchen einen Dämon frei, als sie auf einen Kassettenspieler stößt. Daraufhin rückt das Dorf der Hölle immer näher. Das mit Kassettenspieler hat schon wieder was.



Stranger Things Staffel wird gerade übrigens gedreht, einen Starttermin gibt es aber noch nicht. Der Sommer 2021 ist wahrscheinlich.

Das Stranger Things-Phänomen im Podcast

Der Nostalgie-Horror Stranger Things sprengte 2016 alle Erwartungen von Netflix und wurde zum weltweiten Phänomen. Hört die neue Folge Streamgestöber:

Andrea und Hendrik blicken zurück, wie es zu dem umschlagenden Erfolg durch Nostalgie-Mix und Jugenddarstellern kam und geben eine Vorschau auf die kommende 4. Staffel der Erfolgsserie rund um Eleven, Hopper und dem Upside Down.

