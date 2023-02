"Du hast mich fast umgebracht": Channing Tatums erotischer Magic Mike 3-Tanz war offenbar extrem gefährlich

Es gibt bald wieder spektakuläre Tänze in Magic Mike 3. Salma Hayek zufolge hätte sie Hauptdarsteller Channing Tatum aber mit einem Manöver fast in Lebensgefahr gebracht.

Channing Tatums Tanzbewegungen als Stripper in der Magic Mike-Reihe mögen bei manchen Zuschauer:innen für Zustände nahe der Ohnmacht sorgen. Ein besonders ungewöhnlicher Lapdance im neuesten Magic Mike - The Last Dance brachte seinen Co-Star Salma Hayek nach eigener Aussage beinahe um. Und zwar, weil sie Angst um ihre Hose hatte.



Magic Mike 3-Star Channing Tatum zog Salma Hayek bei Lapdance aus

Das enthüllte Hayek jetzt bei Jimmy Kimmel Live! über eine Probe bei den Dreharbeiten:

An einer Stelle hänge ich mit dem Kopf nach unten. [Channing Tatum] hielt meine Hosen fest. Die Hosen rutschten, aber ich konnte mich nicht mehr erinnern, ob ich an diesem Tag Unterhosen anhatte. Statt also meinen Kopf mit meinen Händen zu schützen, hielt ich meine Hosen fest. Er meinte "Streck deine Hände aus" und ich antwortete nur, 'Nein, nein, nein!' [Nach der Probe] fragte er: 'Was ist los mit dir?' Und ich sagte: 'Was mit mir los ist? Du hättest mich fast umgebracht!'

Mit Channing Tatum: Gigantischer Sci-Fi-Film bei Netflix ist zu Unrecht gefloppt

Bis auf einen kurzen Schock scheint Hayek aber keine längerfristigen Schäden vom Erotik-Tanz davongetragen zu haben. Ob sich die wilden Verrenkungen am Ende gelohnt haben, werden die Fans schon bald selbst entscheiden können.

Wann kommt Magic Mike – The Last Dance mit Channing Tatum ins Kino?

Magic Mike – The Last Dance kommt nämlich bereits am 9. Februar 2023 ins Kino. Neben Channing Tatum und Salma Hayek werden unter anderem auch Caitlin Gerard (Insidious – The Last Key) und Gavin Spokes (House of the Dragon) vor der Kamera zu sehen sein. Der Film stammt von Ausnahmeregisseur Steven Soderbergh (Traffic – Macht des Kartells).



