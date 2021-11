Düstere Sci-Fi-Serie bei Netflix: Squid Game-Star stellt sich ganz neuem Überlebenskampf

Der Hype rund um südkoreanische Netflix-Produktionen sorgt bald wieder für Nachschub. Schaut den ersten Trailer zur Sci-Fi-Serie The Silent Sea, die eine mysteriöse Mond-Mission zeigt.

Mit Squid Game hat Netflix einen der größten Hypes 2021 entfacht und das Interesse an südkoreanischen Produktionen neu geweckt. Zuletzt sorgte der Streamingdienst mit Hellbound für Nachschub und die nächste südkoreanische Serie steht auch schon in den Startlöchern.

Jetzt könnt ihr den ersten Trailer zu The Silent Sea schauen. In der Science-Fiction-Serie wird eine Gruppe Wissenschaftler:innen von der zerstörten Erde auf den Mond geschickt, wo ein düsteres Geheimnis wartet.

Netflix-Trailer zu The Silent Sea verspricht geheimnisvolle Spannung für Sci-Fi-Fans

Die ersten Eindrücke aus der südkoreanischen Serie zeigen klassische Sci-Fi-Bilder einer dystopischen Mission im Weltall, die mit geheimnisvollen Andeutungen eine noch größere Katastrophe andeutet.

Schaut hier den ersten Trailer zu Netflix' The Silent Sea:

The Silent Sea - S01 Teaser Trailer (English Subs) HD

Was das Team in der verlassenen Forschungsstation auf dem Mond genau erwartet, wird in dem Trailer noch nicht klar. Vielleicht überrascht die Sci-Fi-Serie ja auch noch mit Aliens oder anderen Wesen... So oder so verspricht die Netflix-Produktion schon jetzt einen mitreißenden Überlebenskampf im All.

Zum Cast von The Silent Sea gehört unter anderem Squid Game-Star Gong Yoo. Pünktlich zum Weihnachtsfest werden alle 8 Folgen der Netflix-Serie am 24. Dezember bei dem Streamingdienst veröffentlicht.

