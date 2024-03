Dune 2 geschlagen – und zwar von dem Kinderfilm, der sich vorher noch über den Sci-Fi-Blockbuster lustig gemacht hat

Dune 2 will das Sci-Fi-Highlight des Jahres werden. Schon eine Woche nach seinem Start tritt jetzt aber ein unerwarteter Gegner im Kampf um die Publikumszahlen auf den Plan.

Selbst ein Herrscher wie Paul Atreides kann nicht auf Dauer an der Macht bleiben und so wurde Dune: Part Two schon diese Woche in den USA von der Spitzenposition der Wochenend-Einspielergebnisse verdrängt: vom Kinderfilm-Sequel Kung Fu Panda 4.

12 Millionen Dollar mehr: Kung Fu Panda-Sequel schlägt Dune 2

Nachdem Dune 2 am ersten Wochenende ein begeisterndes Einspielergebnis von über 82 Millionen Dollar in den USA und 178 Millionen Dollar weltweit einfahren konnte, gehen die Publikumszahlen nach einer Woche Kino-Dominanz unweigerlich etwas zurück. Mit seinen immer noch stattlichen 46 Millionen US-Dollar am zweiten Wochenende kam der Sci-Fi-Blockbuster an einem Gegner allerdings nicht vorbei: Wie der Hollywood Reporter berichtet, setzte sich Kung Fu Panda 4 in den Vereinigten Staaten am Wochenende mit 58,3 Millionen US-Dollar Einnahmen an die Spitze.

Warner/Universal Dune 2 vs. Kung Fu Panda 4

Allzu große Sorgen muss sich das Dune-Sequel durch die bärenstarke Konkurrenz aber trotzdem nicht machen, denn der Sci-Fi-Film übertraf die eigenen prognostizierten Kassen-Erwartungen von 40 Millionen am zweiten Wochenende um 6 Millionen. Ein Abfall von nur 44 Prozent gegenüber der Vorwoche kann sich sehen lassen. Dune 2 hat damit laut Box Office Mojo mittlerweile ein weltweites Einspielergebnis von 367 Millionen US-Dollar, das noch weiter steigen wird. (Zum Vergleich: 433 Millionen machte Dune 1 in seiner gesamten Kino-Laufbahn.) Dune 3 gilt als sicher.

Im Video forderte Kung Fu Panda Dune 2 schon vorher heraus

Gänzlich unerwartet ist der Erfolg von Kung Fu Panda 4 nicht. Schließlich hatten bereits die ersten drei Filme im Kino weltweit zusammen 1,8 Milliarden US-Dollar eingespielt: Kung Fu Panda 632 Millionen, Kung Fu Panda 2 weitere 666 Millionen und Kung Fu Panda 3 vor acht Jahren 521 Millionen.

Dass die Franchises von Dune und Kung Fu Panda sich denselben Filmmusik-Komponisten Hans Zimmer teilen, macht die dichte Veröffentlichung beider Sequels umso witziger. Vielleicht war auch das der Grund, warum das unerwartete Kino-Duell der Auserwählten Po und Paul im Vorfeld mit einem augenzwinkernden Kung Fu Panda 4-Trailer im Dune-Stil aufgegriffen wurde. Es ist ein Video, in dem der verfressene Bär in Wüstenkulisse unter dunkler Kapuze über die Wichtigkeit von Spice (Gewürz) sinniert.

Seht hier den Dune 2-Trailer von Kung Fu Panda 4

Kung Fu Panda 4 - "Dune"-Trailer (English) HD

In Deutschland startet Kung Fu Panda 4 erst diese Woche am Donnerstag, den 14. März 2024, in den Kinos.



Die ersten zwei Kung Fu Panda-Teile könnt ihr bei WOW, Paramount+ und MagentaTV streamen. Kung Fu Panda 3 haben Netflix und Amazon Prime im Programm. Dune 1 streamt wiederum nur bei Netflix.