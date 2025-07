Dune 3 will vollbringen, was bisher nur ein einziger Film in der Geschichte geschafft hat

Denis Villeneuve möchte mit Dune 3 in die Fußstapfen von Christopher Nolans The Odyssey treten, der für seinen Film eine bisher einzigartige Technologie verwendet.

Christopher Nolan hat es vorgemacht, Denis Villeneuve zieht nach. Nachdem der Oppenheimer-Regisseur sein neues Abenteuer-Epos The Odyssey komplett mit IMAX-Kameras gedreht hat, soll Dune 3 als zweiter Film in der Kinogeschichte die wegweisende Technologie verwenden.

Dune 3 soll komplett mit IMAX-Kameras gedreht werden: Denis Villeneuve zieht nach Christopher Nolan nach

IMAX-CEO Richard Gelfond sprach über kommende IMAX-Produktionen in einem TV-Interview mit CNBC und wurde dabei auch auf Villeneuves kommende Arbeit an dem nächsten James Bond-Film angesprochen, was eine lukrative Zusammenarbeit für beide Parteien darstellen könnte. Dabei verriet Gelfond, dass Villeneuve schon durch Dune: Part Two eine Geschichte mit der IMAX-Technologie habe. Für Dune 3 soll er laut Gelfond jedoch noch einen draufsetzen und "das ganze Ding" mit IMAX-Kameras drehen.

Diesen Schritt hat bisher nur ein Film in der Kinogeschichte gewagt: The Odyssey von Christopher Nolan, der sich aktuell noch in den letzten Zügen der Dreharbeiten befindet. Nur wenige Kameras auf der Welt haben die technische Ausstattung, IMAX- und 70mm-Aufnahmen einzufangen. Christopher Nolan soll aktuell jede einzelne, die es auf der Welt gibt, für seinen Dreh verwenden.

Sollte Villeneuve Dune 3 tatsächlich ebenfalls komplett mit IMAX-Kameras drehen wollen, müsste er demnach warten, bis Nolan seinen Dreh zu The Odyssey beendet hat, damit die entsprechenden Kameras wieder zur Verfügung stehen. Da bisher jedoch schon der erste Trailer zum Abenteuer-Epos in ausgewählten Kinos gezeigt wird, ist davon auszugehen, dass Nolan den Hauptteil der Dreharbeiten bereits abgeschlossen hat.

Wann kommt Dune 3: Messiah ins Kino?

Denis Villeneuve soll noch diesen Sommer mit den Dreharbeiten zu Dune 3: Messiah starten. Zendaya wurde erst vor wenigen Tagen in Budapest gesehen, wo die Produktion des Sci-Fi-Krachers angesiedelt sein soll.

Der Film soll uns dann Ende nächsten Jahres, am 17. Dezember 2026 unter Warner Bros. in den Kinos erreichen.