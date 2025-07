Erster Trailer zum neuen Christopher Nolan-Blockbuster aufgetaucht: Das passiert in der Vorschau zu The Odyssey

In einzelnen Kinos ist bereits der Teaser-Trailer zu Christopher Nolans The Odyssey zu sehen. Wir geben euch einen Überblick, was in der Vorschau auf den Monumentalfilm passiert.

Rund ein Jahr vor dem Kinostart von The Odyssey veröffentlicht Universal die ersten bewegten Bilder aus dem neuen Film von Christopher Nolan. Schon bei Oppenheimer hat diese Taktik wunderbar funktioniert. Nur wenigen Filmen gelingt es, so früh so viel Hype zu generieren. Ausgehend von den ersten Reaktionen scheint die Vorschau, die vor Jurassic World: Die Wiedergeburt läuft, ein ähnliches Kunststück zu vollbringen.

Online wurde der Teaser-Trailer zu The Odyssey allerdings noch nicht veröffentlicht. Deswegen haben wir uns im Internet umgeschaut und nach Beschreibungen des gezeigten Materials gesucht. Das Branchenmagazin Variety liefert einen ausführlichen Einblick in den heiß erwarteten Nolan-Blockbuster. Wir haben die wichtigsten Punkte für euch in diesem Artikel zusammengefasst. The Odyssey klingt absolut episch.

Der Teaser-Trailer zu Christopher Nolans The Odyssey zeigt das Trojanische Pferd halb versunken am Strand

Die groben Fakten zuerst: Der Teaser-Trailer zu The Odyssey kommt mit einer Lauflänge von 70 Sekunden daher und besteht vor allem aus Landschaftsaufnahmen, die uns ein Gefühl für den Tonfall des historisch angehauchten Monumentalfilms geben. Drei Stars tauchen in kurzen Einstellungen auf: Matt Damon als Odysseus, Tom Holland als dessen Sohn Telemachus und Jon Bernthal in einer noch unbekannten Rolle.

Die ersten gesprochenen Worte stammen dennoch von einem Schauspieler, den wir nicht zu Gesicht bekommen und dessen Rolle ebenfalls noch nicht enthüllt wurde: Robert Pattinson. Laut Variety sagt dieser zu Beginn des Teaser-Trailers:

Dunkelheit. Die Gesetze des Zeus in Stücke gerissen. Ein Königreich ohne König, seit mein Herr gestorben ist. Er wusste, dass der Krieg nicht zu gewinnen war, und doch hat er ihn irgendwie ... irgendwie gewonnen.

In vielen Beschreibungen wird die Kameraarbeit von Hoyte Van Hoytema sehr lobend erwähnt. Seit Interstellar arbeitet dieser mit Nolan zusammen. Die ersten Bilder von The Odyssey zeigen die Weite des Ozeans und Wellen, die auf einen Strand zurollen. Hierbei handelt es sich offenbar um Troja, denn kurz darauf erhalten wir einen Blick auf den Schatten des Trojanischen Pferds und dann auf das Pferd selbst – halb versunken.

Der Teaser-Trailer zu The Odyssey baut ein Mysterium auf: Was genau ist mit Odysseus nach Troja passiert?

Der nächste Teil des Teaser-Trailers widmet sich einem Gespräch zwischen Telemachus und Bernthals Figur, bei dem es um den Verbleib von Odysseus geht. Telemachus besteht darauf, dass er seinen Vater finden muss. Bernthals Figur entgegnet, dass sie von diesem seit Troja nichts mehr gehört hat. "Interessiert an Gerüchten?", teast der geheimnisvolle Gesprächspartner und packt genau solche zu stimmungsvollen Bildern aus:

Manche sagen, er sei reich, manche, er sei arm. Manche sagen, er sei umgekommen. Manche sagen, er sei gefangen.

Ein Sturm braut sich zusammen, wir sehen eine Einstellung von griechischen Soldaten in Rüstung, die bei Nacht durch eine Stadt marschieren. Holland und Bernthal sitzen in einem dunklen Raum, der nur von Flammen im Hintergrund erleuchtet wird. Doch in was für einem Gefängnis ist er gefangen, will Telemachus wissen, bevor der Teaser-Trailer enthüllt, dass Odysseus mitten im Ozean auf einem Stück Holz gestrandet ist.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu Christopher Nolans The Odyssey

Darüber hinaus arbeitet die Vorschau mit diversen Texteinblendungen, die uns darüber informieren, dass wir es mit dem neuen Film von Christopher Nolan zu tun haben. "In einem Jahr beginnt eine Reise", heißt es weiter. Am Schluss werden Titel und Kinostart des Films eingeblendet. In Deutschland erscheint The Odyssey am 16. Juli 2026. Wie auch bei Nolans vorherigen Filmen erhält der Film zudem einen großen IMAX-Start.