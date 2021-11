Dune jetzt zu Hause streamen: Den größten Sci-Fi-Hype 2021 könnt ihr schon kaufen und leihen

Das größte Sci-Fi-Epos 2021, Dune, läuft noch im Kino, da könnt ihr den Film schon als Video on Demand zu Hause streamen. Wie das geht, erfahrt ihr hier.

Das Spice fließt derzeit im Kino, doch wer den Science-Fiction-Blockbuster Dune nochmal zu Hause genießen will, braucht nicht auf eine Bene Gesserit-Prophezeiung warten. Seit dieser Woche gibt es Denis Villeneuves Reise auf den Wüstenplaneten mit Timothée Chalamet und Zendaya in Deutschland als Video on Demand zum Kaufen und Leihen. Was ihr dabei beachten solltet, welche Heimkino-Veröffentlichungen für Dune noch geplant sind und wann Dune 2 kommt, erfahrt ihr hier.

Dune (2021) bei Amazon kaufen oder leihen Zu Amazon Jetzt streamen

Noch nicht bei Netflix, aber schon zu Hause: Dune als Kauf- und Leih-Option streamen

Ihr könnt den Sci-Fi-Blockbuster Dune bereits anschauen, ohne das Haus zu verlassen. Der erste Teil nach Frank Herberts Romantrilogie steht bei Anbietern wie Amazon *, Apple, Microsoft, Rakuten und Sky zum Kaufen und Leihen bereit und das in 4K-Qualität.

Die Leih-Version von Dune kostet 17,99 Euro

Für die Kauf-Version bezahlt ihr 21,99 Euro

Dabei könnt ihr in der Regel zwischen der deutschen und englischen Tonspur sowie deutschen und englischen Untertiteln wählen. Den besten Ton erhaltet ihr allerdings beim Kauf bei Apple, die Hans Zimmers Wüstenbrummen in Dolby Atmos-Qualität anbieten. Das gibt es bei Amazon nicht.

Wann kommt Dune ins (physische) Heimkino?

Wer Dune lieber unterm Weihnachtsbaum liegen haben will, sollte sich den 23. Dezember 2021 vormerken. Dann erscheint der staubige Blockbuster im deutschen Heimkino auf DVD, Blu-ray und Ultra HD Disc. Folgende Editionen sind geplant:

Dune: Der beste Film des Jahres? | Review

Über das Bonusmaterial ist derzeit noch nichts bekannt, allerdings warten die Heimkino-Veröffentlichungen mit der deutschen und englischen Tonspur in Dolby Atmos und Dolby TrueHD 7.1 auf, damit die Wüste beim Sandwurm-Besuch auch daheim ordentlich bebt.



Wann kommt Dune 2 im Kino?

Vor Kurzem wurde die Fortsetzung Dune Teil 2 von Legendary angekündigt. Als Kinostart wird der 19. Oktober 2023 angepeilt.

Dann werden wir erfahren, wie Pauls Abenteuer bei den Fremen weitergeht und ob Zendayas Heldin Chani, wie erhofft, eine größere Rolle spielt.

Podcast zu Dune: Wir besprechen das Sci-Fi-Ereignis des Jahres

Podcast-Moderator Sebastian Gerdshikow diskutiert bzw. schwärmt mit seinen Gästen, Esther von Moviepilot und Julius von FILMSTARTS, über Dune von Denis Villeneuve. Alle drei sind übrigens große Leseratten und haben auch den zugrundeliegenden Roman gelesen, was ja nicht die schlechteste Ausgangslage für eine Besprechung des neuen Films ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Werdet ihr Dune zu Weihnachten verschenken?