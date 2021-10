Das Spannendste an Dune 2 wird Zendaya: Sci-Fi-Sequel muss 4 brennende Fragen beantworten

Dune 2 kommt. Für die Story des Sci-Fi-Sequels ist Zendayas Rolle entscheidend. Über Chani muss Teil 2 von Denis Villeneuve vier große Fragen beantworten.

Dune-Fans rasten aus: Dune 2 hat nun offiziell grünes Licht. Das Sci-Fi-Sequel wird eine gewaltige Entwicklung erzählen müssen, für die Zendayas Rolle Chani an wichtigster Stelle steht. Ihre Bedeutung für die Story entfaltet sich mit vier zentralen Fragen. Achtung, Spoiler zum Film und der Buchvorlage!

1. Wird Zendaya in Dune Teil 2 zur Fremen-Lehrmeisterin?

Aller Voraussicht nach wird Dune 2 die zweite Hälfte von Frank Herberts erster Buchvorlage behandeln. Auf die absolute Essenz heruntergebrochen gibt es dort zwei große Entwicklungen: Paul (Timothée Chalamet) wird vom Atreides-Sohn zum Anführer der Fremen. Und die Fremen wollen ihre Erzfeinde vom Haus Harkonnen in die Flucht schlagen.

Zendayas Rolle ist in beiden Fällen entscheidend, ihre Entwicklung steht aber im bisherigen Dune-Finale noch ganz am Anfang: Paul und seine Mutter (Rebecca Ferguson), brutal ihrer Familie beraubt, finden Zuflucht bei Chanis Wüstenvolk. Und für deren Mysterium ist die junge Fremen-Kriegerin so etwas wie der Schlüssel.

© Warner Chani und Paul

Zendaya dürfte also in Dune 2 von Pauls romantischem Fiebertraum zur Rolle einer Lehrerin aufsteigen, die ihm die Traditionen (Sandwurm-Reiten!) und Überlebenstechniken ihrer Kultur beibringt. Ihre Funktion ist absolut essenziell: Sie verändert die Hauptfigur von Grund auf und ermöglicht ihr, den großen Endkampf gegen Haus Harkonnen führen zu können.

2. Welche Haltung bringt sie Sci-Fi-Messias Paul im Sequel entgegen?

Damit das geschehen kann, muss Paul allerdings erstmal als der prophezeite Auserwählte der Fremen akzeptiert werden. Genau das könnte für Chani zum Problem werden: Ihren eigenen Worten in Dune zufolge glaubt sie gar nicht daran, dass der Atreides-Thronerbe diese Identität besitzt.

Es wird daher spannend sein, in Teil 2 ihre Entwicklung zu beobachten: Der Buchvorlage nach lässt sie sich von Pauls Fähigkeiten überzeugen. Womöglich wird sie in der Leinwand-Version als stolze Wüstenkriegerin ihr bleichgesichtiges Herzblatt aber häufiger herausfordern und hinterfragen. Eine Dynamik, auf die sich Fans schon jetzt freuen dürften.

3. Wird Zendaya in Dune 2 zur Mutter?

© Warner Wie wird Chani die Rolle als Mutter verändern?

In dieser Hinsicht kommt auf die beiden Schauspieler und ihre Rollen eine noch viel größere Entwicklung zu: Im zweiten Teil der Buchvorlage verlieben sich Chani und Paul bekanntermaßen ineinander. Chani wird schwanger, die beiden bekommen einen Sohn.

Es wird sehr spannend zu sehen sein, wie sich die Einstellung der jungen Fremen-Kriegerin und ihre Haltung zu Paul mit ihren Lebensumständen ändert, insbesondere bei solch tiefgreifenden Entwicklungen wie der Elternschaft. Hier zeigt sich die Schwierigkeit, aber auch die unvergleichliche Bedeutung der Figur: Kaum ist sie als Kriegerin eingeführt, wird sie bereits zur Geliebten und zur Mutter. Keine andere Rolle verändert sich so stark und häufig wie ihre.

4. Wie geht Zendaya im Sci-Fi-Sequel mit ihrem harten Schicksal um?

Die lange Reihe an Entwicklungen für Zendayas Figur ist mit der Mutterrolle aber noch nicht vorbei: Um seine universale Herrschaft zu konsolidieren, heiratet Paul am Ende des ersten Buches die Tochter des Padisha-Imperators. Das geschieht zwar nur aus politischen Gründen, doch offiziell kann Chani dadurch niemals als seine Frau gelten.

© Warner Pauls Eltern: Lady Jessica und Herzog Leto Atreides

Stattdessen teilt sie das Schicksal von Pauls Mutter, die trotz der ehrlichen Liebesbeziehung zu dessen Vater Leto (Oscar Isaac) in der Öffentlichkeit immer nur dessen Konkubine war. Dieses Schicksal war bereits für die in höfischen Gepflogenheiten erfahrene Jessica schmerzhaft, aber für die stolze Kriegerin Chani könnte es eine unannehmbare Entwürdigung darstellen.

Zendayas Rolle hat für den Dune 2-Regisseur das größte Potenzial

Wie reichhaltig und wichtig Zendayas Rolle in Dune 2 letztlich wird, ist natürlich eine Frage der Adaption. Sollten die Autoren Denis Villeneuve und Jon Spaihts nahe an der Buchvorlage bleiben, wird Chanis Funktion in Dune 2 recht klein bleiben: Sie ist dort in erster Linie die Mutter von Pauls Nachkommen. Für die Leinwand scheint das allerdings unwahrscheinlich.

Denn abgesehen von ihrer Verwendung ist Zendayas Figur auch von ihrer Evolution her die mit Abstand spannendste: Sie entwickelt sich von der Kriegerin zur Lehrerin, von der jungen Frau zur Liebenden, zur Mutter und zur Konkubine. Sie wird von einer Zynikerin zur Gläubigen. Von der ungebundenen Fremen zur Ehefrau des Kaisers.

Es wäre Verschwendung, diese Quelle spannender Charakterentwicklung nicht zu nutzen. Und die Besetzung Zendayas als Chani deutet an, dass sich Villeneuve dieses Potenzial nicht entgehen lassen will: Ihre Auftritte in der brillanten Serie Euphoria oder dem Netflix-Kammerspiel Malcolm and Marie zeigen ihr Talent für starke, komplexe Figuren.

Wann kommt Dune 2 ins Kino?

Ob der Regisseur des Sci-Fi-Sequels ihr diesen Raum zubilligen wird, werden Fans allerdings erst nach größerer Wartezeit erfahren: Dune 2 soll am 20. Oktober 2023 in die US-Kinos kommen, für Deutschland ist bisher noch kein Termin bekannt.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt.

