Dune und die Spice Girls: Das bisher beste Internetvideo 2022 bringt endlich zusammen, was zusammen gehört

Sorry, Timothée Chalamet und Zendaya, aber: Das Internet hat euch gnadenlos ersetzt. Mit den Spice Girls. 2021 brillierten die beiden Stars in der Neuverfilmung des Sci-Fi-Klassikers Dune und zeigten, dass die Geschichte um konkurrierende Häuser, profitgetriebenen Rohstoff-Abbau und Unterdrückung ganzer Völker auch über 50 Jahre nach Erscheinen der Buchvorlage noch aktuell ist.

Zeitgleich sorgte der Film auch seit seinen ersten Trailern für jede Menge Memes. Einer der Witze, der sich seitdem am hartnäckigsten hält: Eigentlich hätte sich Regisseur Denis Villeneuve für den Soundtrack seines Epos nicht Hans Zimmer, sondern die Spice Girls sichern sollen. Welcher Song sollte schließlich besser zum Abbau des Halluzinogens Spice auf dem Wüstenplaneten Arrakis passen, als "Spice Up Your Life"?

Zur Erinnerung: So sieht Dune ohne die Spice Girls aus

Dune - Trailer 2 (Deutsch) HD

Für alle, die sich seitdem nichts sehnlicher wünschen, als die größte Girlband der 1990er im bisher epischsten Sci-Fi-Film der 2020er Jahre zu sehen, gibt es jetzt gute Nachrichten: Der Twitter-User Matthew Highton hat gerade den ultimativen Traum von Film-Twitter erfüllt und das Unmögliche möglich gemacht.



Ein Fan erfüllt mit dem besten Internetvideo 2022 endlich den Traum aller Dune- und Spice Girls-Begeisterten

In einem knapp einminütigen Clip schallt nicht nur "Spice Up Your Life" durch die Weiten der Wüste – und irritiert dabei wahrscheinlich alle Sandwürmer im Umkreis von 200 Kilometern. Er hat sich außerdem die Mühe gemacht, die Spice Girls in Dune hineinzumontieren.



Allein für die Szene, in der Scary Spice, Posh Spice, Ginger Spice, Baby Spice und Sporty Spice in einem blauen Cabrio fröhlich auf Shai-Hulud zurasen, hat der Schöpfer dieses filmischen Meisterwerks einen Internet-Oscar verdient.



Der nächste logische Schritt ist offensichtlich. Der Dune-Cast muss in einen der anderen besten Filme der letzten 50 Jahre hineinmontiert werden: Spice World - Der Film. Timothée Chalamet, Zendaya und Moon Knight-Star Oscar Isaac, die in ihrem Reisebus mit englischer Flagge durch die Weltgeschichte heizen und dabei knallbunte Latex-Kleider und Plateauschuhe tragen, ist genau das, was wir uns nach über zwei Jahren Pandemie verdient haben.

