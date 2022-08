Durch das Superhelden-Desaster ist uns das epischste DC-Event aller Zeiten entgangen

Nach der Batgirl-Absage ist ein neuer DC-Plan enthüllt worden, der jetzt auch nicht mehr kommen wird. Dabei ging es um das bislang gewaltigste Event des Superheldenfilm-Universums.

DC-Fans wurden vor kurzem durch die Meldung erschüttert, dass der fertig abgedrehte Batgirl-Film nie erscheinen darf. Das Studio verfolgt nach einem Wechsel in der Führungsebene einen neuen 10-Jahres-Plan, der Marvel gefährlich werden soll.

Jetzt sind aktuelle Infos zum verworfenen Filmuniversum des Studios enthüllt worden, laut denen nichts weniger als das bisher epischste DC-Event aller Zeiten verfilmt werden sollte. Gemeint ist das gewaltige Superhelden-Crossover Crisis on Infinite Earths.

Crisis on Infinite Earths hätte das DC-Filmuniversum komplett erschüttert

Neusten Meldungen zufolge soll der bisherige DC-Filmchef Walter Hamada Warner sogar verlassen, nachdem seine Vision durch den neuen 10-Jahres-Plan über den Haufen geworfen wurde. Wie Collider berichtet, plante Hamada unter anderem auch eine Verfilmung des Crisis on Infinite Earths-Comics* .

Diese Storyline ist das wohl epischste DC-Event überhaupt und versammelt zahlreiche Superheld:innen und Bösewicht:innen der unterschiedlichsten Erden in einem gemeinsamen Kampf. Dabei wird das bisher bekannte DC-Universum einem kompletten Reboot unterzogen.

Das Film-Event, das an Marvels Secret Wars-Story erinnert, hätte so auch das endlose Chaos im DC-Universum mit verschiedensten Universen und Figuren-Varianten auflösen können.

Im TV wurde die Crisis on Infinite Earths-Geschichte schon für die DC-Serien von The CW adaptiert. Ob wir jemals noch einen Crisis on Infinite Earths-Film außerhalb des Arrowverse zu sehen bekommen, ist jetzt unklar.

