Nach Batgirl-Schock: DC will Marvel mit 10-Jahres-Plan schlagen

Warners Kaltstellung des DC-Krachers Batgirl sorgt immer noch für Chaos. Beim Studio selbst besinnt man sich auf einen großen Plan Plan à la Marvel.

DC-Fans sind immer noch fassungslos, nachdem Produzent Warner kürzlich den Superhelden-Kracher Batgirl in den Giftschrank schloss. Beim Studio ist von Reue keine Spur. Stattdessen stellte Chef David Zaslav jetzt einen 10-Jahres-Plan vor, mit dem man Marvel zu Leibe rücken will.

Keine Tränen für Batgirl: DC präsentiert großen Plan nach Marvel-Vorbild

Das geht aus einem Bericht von The Hollywood Reporter hervor. Dort erklärt Zaslav:

Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman. Diese Marken sind weltbekannt. Wir haben einen Neustart gewagt. Es wird ein Team mit einem 10-Jahres-Plan geben, das sich nur auf DC konzentriert. Es wird den Konzepten [der Chef-Riege um Marvel-Produzent] Kevin Feige sehr ähnlich sein. Wir werden keinen Film veröffentlichen, bevor er wirklich fertig ist.

Warner will ganz offenbar ein übergreifendes Veröffentlichungskonzept nach Vorbild des Marvel Cinematic Universe (MCU) schaffen. Die Idee ist nicht neu. Auch Filme wie Batman v Superman: Dawn of Justice oder Justice League sollten mit dem DC Extended Universe (DCEU) ein eng verbundes Universum aus dem Boden stampfen. Zuletzt lag der Tenor mit Filmen wie Joker oder The Batman eher auf der individuellen Vision einzelner Regisseure.

Welche Filme machen in DCs 10-Jahres-Plan den Anfang?

In der Tat wird Warner in nächster Zeit einige DC-Filme mit großem Potenzial für Franchise-Bildung veröffentlichen. Dazu zählen:

Was haltet ihr vom DC-Richtungswechsel?