Durchgeknalltes Sci-Fi-Highlight von Netflix kehrt zurück - und sieht noch verrückter aus als zuvor

Mit der animierten Science-Fiction-Serie Love, Death & Robots sorgte Netflix vor zwei Jahren für Aufsehen. Der Trailer zur 2. Staffel regt erneut zum Staunen an.

Netflix ist nach wie vor der größte Abenteuerspielplatz, wenn es um Experimente im Streaming-Bereich geht. Einer der besten Beweise dafür ist die abgefahrene Science-Fiction-Serie Love, Death & Robots, die mit jeder Episode eine kleine, in sich abgeschlossene Geschichte erzählt.

Erster Netflix-Trailer zu Love, Death & Robots Staffel 2

Das anthologische Format ermöglicht den kreativen Köpfen hinter der Serie viele Freiheiten. Love, Death & Robots entführt in fantastische Welten und begeistert mit einfallsreichen Animationen. Mal präsentiert sich die Serie als Liebesgeschichte, mal als Action-Thriller und mal als abgründiges Drama - alles ist möglich.

Auch Amazon Prime hat eine eigenwillige Sci-Fi-Anthologie Zu Amazon Tales From the Loop

Das wird auch im Trailer zur 2. Staffel deutlich. Im Mai werden die neuen Episoden von Love, Death & Robots auf Netflix veröffentlicht. Uns erwarten wieder einige unberechenbare Episoden, die gleichermaßen berühren wie verstören. Wo eben noch staunende Blicke dominierten, schockiert im nächsten Augenblick eine unerwartete Gewaltspitze.

Hier könnt ihr den Trailer zu Love, Death & Robots Staffel 2 schauen:

Love, Death & Robots - S02 Trailer (Deutsch) HD

Geschaffen wurde Love, Death & Robots von Deadpool-Regisseur Tim Miller. Als Produzent ist niemand Geringeres als David Fincher involviert, der unter dem Dach von Netflix Serien wie House of Cards und Mindhunter umgesetzt hat. Zudem drehte er für den Streaming-Dienst seinen neusten Film: den für 10 Oscars nominierten Mank.



Die 2. Staffel von Love, Death & Robots startet am 14. Mai 2021 auf Netflix. Die 3. Staffel ist bereits bestätigt. Sie folgt 2022, ein konkretes Datum existiert noch nicht.

Podcast: Die 18 größten Streaming-Highlights im April 2021

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an April-Highlights:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+, Apple TV+ und TV NOW geprüft und stellen euch die 18 großen Serien-Highlights des Monats vor. Vom Horror-Geniestreich Ash vs. Evil Dead bis hin zur heiß ersehnten Fantasy-Epos Shadow and Bone.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Werdet ihr die 2. Staffel von Love, Death & Robots schauen?