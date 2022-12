Dwayne Johnson hat seine letzte Chance auf eine DC-Rückkehr ruiniert

Bevor Black Adam im Kino floppte, sollte Dwayne Johnson in Shazam 2 auftreten. Aber The Rock lehnte den Cameo ab, der sein letzter DC-Auftritt hätte werden können.

Dwayne Johnsons DC-Karriere scheint kurz nach dem Start schon wieder am Ende. Das suggerieren die ernüchternden Kino-Ergebnisse für Black Adam. Zumindest im kommenden Blockbuster Shazam 2: Fury of the Gods hätte er noch auftreten können, sagte den Cameo aber ab.

Dwayne Johnson lehnte Black Adam-Cameo in Shazam 2 ab – aus "Verachtung"?

Das berichtet jetzt der The Wrap-Autor Umberto Gonzalez in einem Tweet. Johnson habe das Angebot eines Shazam 2-Cameos abgelehnt, so die Nachricht. Und das angeblich aus persönlicher Abneigung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eine Quelle von The Wrap berichtete kürzlich, dass Johnson eine nur "dünn verschleierte Verachtung" für die Shazam-Figur hege. Womöglich wollte der Star die beiden in den Comic-Vorlagen eng verknüpften Figuren so weit wie möglich auseinanderhalten.

Aller Wahrscheinlichkeit nach hat er sich damit die Chance auf einen weiteren DC-Auftritt ruiniert. Black Adam 2 ist zwar nicht offiziell vom Tisch, aber die Kinokassen sprechen eine deutliche Sprache. Außerdem strukturiert Warner gegenwärtig sein Superhelden-Filmuniversum neu. Selbst Superman Henry Cavill muss seinen Hut nehmen. Johnson sollte mit der Kündigung rechnen.

Podcast: Die 11 besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Amazon und Co.

Die Streaming-Dienste brachten 2022 wieder zahlreiche Film-Originale raus. Welche davon die besten des Jahres sind, erfahrt ihr in der neuen Episode von Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast gehen wir die Favoriten durch und begründen unsere Wahl – natürlich ohne Spoiler. Am Ende nennen wir auch nochmal unsere Top-5-Listen, falls ihr einen Titel vormerken wollt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Hättet ihr Black Adam gerne in Shazam 2 gesehen?