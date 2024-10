Dwayne Johnson Karriere hängt von diesem Film ab und in 7 Tagen startet er

Dwayne Johnsons Kino-Karriere hat schon bessere Tage gesehen. In einer Woche soll ein Film eine neue, goldene The Rock-Ära einleiten: Es wird ein Action-Kracher mit Chris Evans und 1000 anderen Stars.

Darum geht's in Dwayne Johnsons Weihnachts-Action Red One

Dwayne Johnson hat sich einmal vollmundig als "" bezeichnet. Das mag zu Zeiten von Fast & Furious Five gestimmt haben, aber spätestens seit dem DC-Fiasko Black Adam braucht er dringend wieder einen Kassenerfolg im Kino. Den soll in einigen Tagen der Action-Filmbringen, in dem sich The Rock mit 1000 anderen Stars die Leinwand teilt. Schon lange vor Kinostart schien der Blockbuster aber in Kontroversen zu versinken.

Der Weihnachtsmann wurde gekidnappt. Callum Drift (Johnson), der für seine Sicherheit verantwortlich ist, macht sich sofort auf die Suche. Helfen soll ihm dabei der Kopfgeldjäger Jack O'Malley (Chris Evans).

Dwayne Johnsons Verhalten am Red One-Set sorgte für Kontroversen

Red One ist allem Anschein nach als harmonischer Spaß für die ganze Familie gedacht. Getrübt wurde der fröhliche Eindruck im Vorfeld allerdings von Set-Berichten: Dwayne Johnson soll durch regelmäßige Verspätung von mehreren Stunden die Dreharbeiten extrem behindert und verteuert haben.

Schaut euch hier den Trailer zu Red One an:

Red One: Alarmstufe Weihnachten - Trailer 2 (Deutsch) HD

Um Zeit zu sparen, pinkelte er gerüchteweise in Wasserflaschen, die von seinen Assistent:innen entsorgt werden mussten. Angebliche Vorgänge dieser Art hatten laut Bericht negative Auswirkungen auf die Filmschaffenden am Set. Das Studio Amazon MGM und Produzent Hiram Garcia haben die Vorwürfe abgestritten.

Neben Dwayne Johnson und Chris Evans spielen 1000 Stars in Red One mit

Am Ende fallen die Aussagen gegen Johnson aber für viele Fans nicht ins Gewicht. Immerhin gibt es einige Argumente für einen Kinobesuch. Dazu zählt etwa der beeindruckende Cast: Neben Johnson und Evans stehen beispielsweise Lucy Liu, J.K. Simmons, Kiernan Shipka und Game of Thrones-Veteran Kristofer Hivju vor der Kamera.

Hinter der Kamera sind mit Regisseur Jake Kasdan (Jumanji-Reboot) und Drehbuchautor Chris Morgan (Fast & Furious Five) zwei alte Bekannte aus Johnsons Kinofamilie vertreten.

Wann kommt Red One ins Kino?

Red One wird am 7. November 2024 in deutschen Kinos anlaufen. Ob der Film Johnsons Karriere neue Energie verleihen kann, wird sich dann zeigen.