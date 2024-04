Neue Vorwürfe gegen Dwayne Johnson: Bis zu 8 Stunden Verspätung und 50 Millionen Dollar Schaden bei Action-Dreh

Zum Dreh des neuen Dwayne Johnson-Action-Blockbusters Red One sind Insider-Infos zur Verschiebung aufgetaucht. The Rock soll am Set vor allem mit chronischer Unpünktlichkeit negativ aufgefallen sein.

Eine Erinnerung daran, dass Dwayne Johnson aus Zeitgründen in leere Wasserflaschen pinkelt, hattet ihr wohl nicht im Kopf, bevor ihr diese Zeilen gelesen habt. Das Verhalten des Schauspielstars ist aber kein Geheimnis. 2021 verriet er selbst, dass er im Fitnessstudio lieber auf schnelle Erleichterung statt öffentliche Toiletten setzt.

Jetzt ist ein brisanter Bericht über den Dreh zu Johnsons kommendem Amazon-Action-Blockbuster Red One aufgetaucht, in dem auch Captain America-Star Chris Evans mitspielt. Hier wird von Insider-Quellen ein Bild von The Rock gezeichnet, das das Gegenteil eines zeitsparenden Überperformers ergibt. Stattdessen soll seine chronische Unpünktlichkeit zu großen finanziellen Problemen geführt haben.

Action-Dreh soll wegen Dwayne Johnson eskaliert sein

Von The Wrap stammt der umfassende Bericht, in dem mehrere anonyme Stimmen zu Wort kommen. Aus Angst, gefeuert zu werden, wollten sie sich nicht zu erkennen geben. Es handelt sich also nicht um offiziell bestätigte Infos, die Johnson als regelmäßig unpünktlich bezeichnen. Im Schnitt soll es sich um durchschnittlich sieben bis acht Stunden Verspätung gehandelt haben.

Der Star soll an manchen Drehtagen auch gar nicht erschienen sein, wodurch das Team dann Szenen um die Abwesenheit des Schauspielers herum drehen musste. Ein Insider sagt zum Beispiel:

Das Einzige, was Dwayne konsequent konnte, war, chronisch zu spät zu kommen.

Im The Wrap-Artikel werden Beispiele aus der Vergangenheit herangezogen, bei denen The Rock an Filmsets mit Verspätungen negativ aufgefallen sein soll. Beim Dreh zum Netflix-Blockbuster Red Notice soll Ryan Reynolds ausgerastet sein, nachdem er fünf Stunden auf den Star warten musste. Dadurch soll es zwischen beiden zum großen Streit gekommen sein. Offiziell bestätigt ist aber auch dieser Vorfall nicht.

Der kommende Amazon-Blockbuster Red One, der ursprünglich um Weihnachten 2023 herum erscheinen sollte und dann auf November 2024 verschoben wurde, soll durch Johnsons ständige Verspätungen mindestens 50 Millionen Dollar teurer geworden sein.

Hier könnt ihr noch mal den Red Notice-Trailer schauen:

Red Notice - Trailer 2 (Deutsch) HD

Gegenstimmen verteidigen Dwayne Johnson gegen neue Anschuldigungen

In dem Bericht von The Wrap wird der Star vereinzelt auch in Schutz genommen. In einem Statement gab eine ungenannte Person von Amazon MGM zu Protokoll, dass es bei Red One keinerlei Set-Probleme oder Verzögerungen aufgrund von Dwayne Johnson-Verspätungen gegeben haben soll.

Ein offizielles Statement von The Rock selbst oder seinem Management gibt es derzeit noch nicht.