Dwayne Johnson kopiert Robert Downey Jr.: Black Adam-Trailer klaut coolste Szene bei Iron Man

Mit Black Adam schlägt Dwayne Johnson im DC-Universum auf. Nach der Veröffentlichung des Trailer ist für viele Marvel-Fans klar: Offenbar wurde hier bei Robert Downey Jr.s Iron Man geklaut.

Gestern war es endlich so weit: Nach Monaten des Wartens wurde der erste Trailer zu Dwayne Johnsons heiß erwartetem Einstieg ins DC-Universum veröffentlicht. Mit Black Adam stößt der Hollywood-Star in den Kreis von Batman, Wonder Woman und Co. Die ersten bewegte Bilder lassen einen packenden Action-Blockbuster erwarten.

Die Reaktionen fallen jedoch nicht nur positiv aus. Ein Vorwurf, der im Raum steht: Black Adam bedient sich großzügig an ikonischen Einstellungen aus diversen Marvel-Filmen, u.a. Iron Man, Black Panther und Thor 4: Love and Thunder werden genannt. Nachfolgend haben wir ein paar der Bild-für-Bild-Vergleiche zusammengetragen.

Von Fans überführt: DCs Black Adam mit Dwayne Johnson klaut bei zahlreichen Marvel-Filmen

Am deutlichsten wird der Vorwurf in einer Szene, in der Johnsons Superheld durch die Wüste fliegt und auf zwei Kampfjets trifft. Das haben wir bereits in einer verblüffend ähnlichen Konstellation mit Robert Downey Jr. im ersten Iron Man-Film gesehen.

Genauso wie Iron Man läuft auch Black Adam lässig durch die Gegend, während sich die Umgebung hinter ihm in Explosionen auflöst.

Nicht nur Iron Man war offenbar ein Vorbild für Black Adam. Auch einige Spurenelemente von Black Panther tauchen in dem DC-Kracher auf.

Optische Verzerrungen, um die Realität zu brechen? Bei einigen Marvel-Fans kommt da sofort Doctor Strange in Erinnerung.

Und wenn wir schon dabei sind: Ant-Man und The Falcon and the Winter Soldier scheinen als Black Adam-Inspiration ebenfalls hoch im Kurs zu sein.

Sogar der neue Thor 4-Film wird herangezogen, um DC zu überführen.

Trotz einiger offensichtlicher Parallelen ist es jedoch fraglich, in wie weit sich Black Adam wirklich bei Marvel bedient hat. Gerade im Fall von Thor 4: Love and Thunder dürfte es sehr unwahrscheinlich sein: Beide Projekte waren gleichzeitig in Produktion. Und so eigenständig ist das Helm-Design in keinem der beiden Filme.

Dazu kommen weitere Einstellungen, die es sicherlich nicht nur exklusiv bei Marvel gibt. Am deutlichsten wird das etwa in der Szene mit der Explosion im Hintergrund: Figuren, die unbekümmert die Welt hinter sich in Flammen aufgehen lassen, hat es in der Geschichte des Actionkinos schon unzählige gegeben.

Black Adam startet am 20. Oktober 2022 in den deutschen Kinos.

Hat auch die Ähnlichkeit zur Iron Man im Black Adam-Trailer gestört?