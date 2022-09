Dwayne Johnson über Begeisterungsstürme für Die Mumie-Kollege Brendan Fraser: "Das macht mich so glücklich"

Ganz Venedig scheint Brendan Fraser für The Whale zu feiern. Auch Die Mumie-Co-Star Dwayne Johnson schloss sich mit warmen Worten an.

Brendan Fraser hat mit seiner Leistung im Drama The Whale bei der Venedig-Premiere einen Sturm der Begeisterung entfacht. Ein minutenlanger Applaus rührte den Schauspieler schließlich selbst zu Tränen. Und gefiel auch einem gewissen ehemaligen Co-Star aus Die Mumie kehrt zurück. Dwayne Johnson freut sich sehr über den Zuspruch für seinen Kollegen.



Dwayne Johnson dankt Die Mumie-Star Brendan Fraser in rührender Nachricht

So kommentierte Johnson auf Twitter ein Video vom Premieren-Applaus:

Mann, es macht mich so glücklich, diesen wunderschönen Beifall für Brendan zu sehen. Er half mir, in sein Die Mumie-Franchise einzusteigen, was meine Hollywood-Karriere in Gang setzte. Ich drücke dir die Daumen, Bruder!

Johnson spielte in den Die Mumie-Filmen Die Mumie kehrt zurück und The Scorpion King die Rolle des stolzen Söldner-Kriegers Mathayus von Akkad. Es war sowohl sein erste Spielfilm-Rolle wie auch die erste Hauptrolle seiner Karriere.

Auch umgekehrt hatte Fraser für seinen ehemaligen Co-Star nur freundliche Worte übrig. "Ich freue mich, dass ich [Johnson] in den bescheidenen Tagen kennen gelernt habe, als wir alle gerade anfingen", erklärte er in der Vergangenheit Entertainment Weekly . Für beide Stars scheint diese Zeit unendlich lange her zu sein.

Was denkt ihr über Dwayne Johnsons Worte?