Easter Eggs aus Westeros: House of the Dragon-Macherin bestätigt neue Verbindung zu Game of Thrones

In der 3. Folge von House of the Dragon Staffel 2 waren mehrere Dracheneier zu sehen, die Fans der Mutterserie Game of Thrones bekannt vorkommen sollten. Nicht rein zufällig, wie sich herausstellt.

House of the Dragon-Fans fiebern dem Tanz der Drachen entgegen – dem feurigen Konflikt zwischen Team Grün und Team Schwarz mit ihren jeweiligen Drachen in Staffel 2 der Fantasy-Serie. Bisher verband die Mutterserie Game of Thrones und ihr Spin-off nur die Prophezeiung vom Lied von Eis und Feuer sowie ein gewisser Dolch. Seit der Folge Die brennende Mühle ist eine weitere Drachen-Verbindung um einiges konkreter geworden, wie jetzt auch von offizieller Seite bestätigt wurde. Sind die Dracheneier aus der House of the Dragon-Folge die selben wie in Game of Thrones? Ja, das sind sie. Bestätigt wurde diese von Fans vermutete Theorie von Episoden-Regisseurin Geeta Patel im Gespräch mit Mashable : Das sind Daenerys' Eier. Wir alle, die an dieser Serie arbeiten, sind große Game of Thrones-Fans, es war also sehr aufregend, diese Szene zu drehen. Die Dracheneier, aus denen rund 200 Jahre später die von Daenerys (Emilia Clarke) bemutterten Drachen Viserion, Rhaegal und Drogon schlüpfen, schickt Königin Rhaenyra (Emma D'Arcy) mit ihrer drachenlosen Stieftochter Rhaena (Phoebe Campbell) ins Grüne Tal und nach Pentos. Dort werden sie in der 1. Staffel von Game of Thrones zum Hochzeitsgeschenk für Daenerys. Was mit dem vierten Ei geschieht, verraten wir euch an dieser Stelle lieber noch nicht, da es für die aktuelle Serie relevant werden könnte. HBO House of the Dragon Weitaus mehr Drachen-Action verspricht übrigens der Trailer zur 4. Episode von House of the Dragon Staffel 2, die als Nächstes bei HBO und Sky Deutschland ansteht. Die Dracheneier in Feuer und Blut: Unterscheidet sich die Fantasy-Serie von der Vorlage? Nicht alle Fans von George R.R. Martins Buch Feuer und Blut sind glücklich über dieses verbindende Easter Egg. In der Westeros-Historie wird nämlich eigentlich angedeutet, dass die Eier schon viel früher von Drachenstein nach Braavos gelangten – zur Zeit von Jaehaerys I bereits. Rhaenas Namensvetterin, die Prinzessin Rhaena, soll zu jener Zeit eine Affäre mit der Adelsdame Elissa Weitmann gehabt haben. Man vermutet, dass sie die Dracheneier gestohlen hat, nachdem die Beziehung zur Prinzessin dramatisch in die Brüche ging. Aber was wissen die Maester schon?