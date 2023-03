"Ein sadistischer Wirbelwind, mein Körper zittert!": Nach Scream VI steht das nächste Horror-Highlight 2023 schon vor der Tür

Nach Scream VI kündigt sich mit Evil Dead Rise bereits das nächste Horror-Highlight 2023 an. Die ersten Reaktionen auf den fünften Teil der Reihe lassen ein saftiges Splatter-Fest erwarten.

Bevor Evil Dead Rise in wenigen Wochen in die Kinos kommt, feierte der neueste Eintrag in der ikonischen Horrorreihe gestern Abend seine Premiere beim South by Southwest Film Festival. Damit einhergehend dürfen wir uns über die ersten Reaktionen zur Rückkehr des einst von Sam Raimi begründeten Splatter-Universums freuen.

Vier Evil Dead-Filme sind bereits erschienen, angefangen bei Tanz der Teufel aus dem Jahr 1984. Mit Tanz der Teufel 2 folgte eine Fortsetzung, die nicht nur ein Blutbad sondergleichen veranstaltete, sondern ebenfalls mit sehr viel schwarzem Humor aufwartete. Armee der Finsternis verpasste der Reihe einen neuen Dreh.

Der 2013 erschienene Evil Dead legte die Geschichte des Originals neu auf, während in der Serie Ash vs Evil Dead das Vermächtnis der Reihe verhandelt wurde, inklusive Hauptdarsteller Bruce Campbell. Wie sich Evil Dead Rise in die brüchige Kontinuität einfügt, wird sich zeigen. Die ersten Stimmen sind auf alle Fälle begeistert.

Erste Reaktionen zu Evil Dead Rise: Die Horrorreihe geht äußerst blutig weiter

Evil Dead Rise empfiehlt sich jetzt schon als einer der brutalsten Filme der Reihe.

Jesus Christus, Evil Dead Rise ist pures Gemetzel! Einfach nur krank und grausam. [Der Film] ist alles, was man sich von einem weiteren Teil aus diesem Franchise wünschen können. Ein sadistischer Wirbelwind, mein Körper zittert!

Wenn euch Scream VI und Co. zu zahm sind – bei Evil Dead Rise werdet ihr glücklich.

Evil Dead Rise: Es ist schon eine Weile her, seitdem ein totales Gore-Fest wie dieses in den Kinos veröffentlicht wurde. Klaustrophobisch, schmutzig und unfassbar gemein: Dieser neue Teil ist ein Publikumsliebling, der direkt zur Gewalt übergeht.

Das hört sich alles sehr nach einem erbarmungslosen FSK 18-Schocker an.

Evil Dead Rise: Ich bevorzuge die Slapstick-Böswilligkeit des Originalrezepts (dieser Film ist mehr Fede als Sam), aber sobald es richtig losgeht, dann ist das apokalyptische Chaos unerbittlich. Sie müssen sehr für das R-Rating gekämpft haben.

Evil Dead Rise scheint zudem die Weichen für die Zukunft der Reihe zu stellen.

Evil Dead Rise hat mir alles gegeben, was ich mir als Evil Dead-Fan wünsche. [Der Film] ist genauso bösartig wie der von 2013, öffnet die Tür zur Zukunft des Franchise auf endlos aufregende Weise und verdient sich seinen Platz in der Reihe. Ich bin noch ganz in Ekstase. [Evil Dead] ist ein Franchise, das nie enttäuscht.

Wann startet Evil Dead Rise im Kino?

Nachdem der Film seine Premiere gefeiert hat, ist der Kinostart nicht mehr weit: Evil Dead erobert in Deutschland ab dem 27. April 2023 die Leinwand. Bevor im Sommer die großen Blockbuster im Kino das Sagen übernehmen, dürfen wir uns auf einen richtig bösen Horrorfilm freuen.

