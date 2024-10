Ein Tarantino-Film überzeugte Michael J. Fox vom Ruhestand: "Ich schaute in den Spiegel und konnte mich nicht mehr erinnern"

Michael J. Fox hat seit einigen Jahren keine großen Rollen mehr gespielt. Ein Film von Quentin Tarantino zeigte ihm, wieso der Quasi-Ruhestand die richtige Entscheidung war.

Mit Zurück in die Zukunft wurde der junge Michael J. Fox zu einem der beliebtesten Darsteller der 80er Jahre. Auch in den 90ern konnte er mit Filmen wie Doc Hollywood oder Serien wie Chaos City Hits landen. Doch in dieser Zeit wurde dem Schauspieler Parkinson diagnostiziert.

Der Tarantino-Film Once Upon a Time in Hollywood hielt Michael J. Fox den Spiegel vor

Seine Parkinsonerkrankung war ein heftiger Schlag für Michael J. Fox. Lange Zeit dachte er, ein Unfall am Set von Zurück in die Zukunft III wäre für seinen Zustand verantwortlich. In seinen Memoiren Comeback: Parkinson wird nicht siegen * schrieb er ausführlich von seiner Krankheit und seinem Willen weiter zu arbeiten.

In einem Interview mit dem Empire Magazine sprach Michael J. Fox über seine Karriere und über den Grund, weshalb er seine Karriere wirklich beendete. Der Schauspieler hat mit Parkinson noch viele Jahre weitergearbeitet, mit einigem Erfolg. Die letzte größere Rolle spielte er in der Serie Good Wife vor rund zehn Jahren. Er war als wiederkehrender Charakter Louis Canning zu sehen und erhielt für die Rolle fünf Emmy-Nominierungen. Er liebte den Part.

Der Grund, weswegen Fox mit seiner Krankheit immer weitergearbeitet hatte, war sein Erinnerungsvermögen. Er war stolz darauf, dass er sich ein Drehbuch noch immer sofort einprägen konnte – bis er es eines Tages nicht mehr konnte. Empire gegenüber erwähnte er eine Parallele 2019 in Once Upon a Time ... in Hollywood von Quentin Tarantino:

Es gibt eine Szene, in der Leonardo DiCaprios Figur sich nicht mehr an seinen Text erinnern kann. Er geht zurück in seine Garderobe und schreit sich im Spiegel an. Einfach wahnsinnig. Ich hatte diesen Moment. Ich schaute in den Spiegel und konnte mich nicht mehr erinnern.

Auch wenn Michael J. Fox seine Karriere als Schauspieler in großen Hauptrollen an den Nagel gehängt hat, hat er sich noch nicht aus der Öffentlichkeit verabschiedet. 2023 wurde auf Apple TV+ mit Still: A Michael J. Fox Movie eine Dokumentation über den Schauspieler veröffentlicht, die Fans viele tolle Einblicke in sein Leben und seine Karriere bietet.

